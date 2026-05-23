Есть ли угроза наступления из Беларуси: где возможен прорыв

Российский диктатора вновь начал показывать, что угроза для Украины со стороны Беларуси может стать, как и пять лет назад более, чем серьёзной. Какие возможные сценарии наступления из Беларуси? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Есть пять сценариев, которые постоянно моделируются

Военный эксперт Александр Мусиенко отметил в эфире Радио NV, что в России рассматривается, по меньшей мере, два варианта действий против Украины с территории Беларуси или Брянской области.

"Украина осознает, что поскольку есть участок границы с Россией, в том числе с Брянской областью, и что Беларусь является союзным государством РФ, то соответствующие угрозы будут оттуда сохраняться, пока продолжается война", — отметил эксперт.

По его мнению, есть пять сценариев, которые постоянно моделируются и включают в себя не только возможность наступления России с территории Беларуси или Брянской области.

"По меньшей мере, один-два из них могут предусматривать наступательные действия России через Беларусь на территорию стран Балтии, совершение там провокаций. В зависимости от того, будут ли они концентрировать войска, это может быть более масштабное наступление. Если не будут – это может быть применение беспилотников, диверсий, провокаций и тому подобное", — добавил Мусиенко.

Здесь сейчас сошлись две задачи

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что сейчас важно отличать реальную военную угрозу от намеренного отвлечения внимания.

По его словам, наибольший риск для Украины сегодня связан вовсе не с Беларусью.

Свитан отметил, разговоры о возможной угрозе со стороны Беларуси сейчас появились неслучайно. Параллельно с этим в стране накопились внутренние скандалы, связанные с коррупцией в верхних эшелонах власти.

"Здесь сейчас сошлись две задачи. Российские ИПСО отвлекают внимание от Донецкого направления, и внутри страны ее тоже пытаются переключить на белорусское направление", – сказал Свитан.

По его мнению, такую схему уже использовали в прошлом году, тогда внимание оттянули на другое направление, после чего из Донецкой области начали перебрасывать силы и средства, чего делать нельзя было, потому что именно там формировалась настоящая опасность. Следствием стали потери позиций на Покровском и Мирноградском направлениях, и сейчас, как считает Свитан, ситуация развивается по очень похожей логике.

По словам эксперта, непосредственной угрозы крупного наступления со стороны Беларуси сейчас нет, если оценивать не шум, а реальные возможности для такой операции. Для этого нужно было бы создать большую ударную группировку численностью не менее 100 – 150 тысяч военных, а по состоянию на сейчас такого ресурса на этом направлении нет.

