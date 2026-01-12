Чи є шанс закінчити війну у 2026 році: Кулеба зробив невтішний прогноз

Рубрики
Шансу закінчити війну у 2026 році немає, але досягнути домовленості про припинення вогню можна, хоч він буде не тривалий через російські провокації. Таку думку в інтерв’ю "УП" висловив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Мир в Україні. Фото: із відкритих джерел
Дипломат наголосив, що війни зупиняються тоді, коли у всіх з'являється мотивація, яка може бути позитивна або негативна.
При цьому Дмитро Кулеба зазначив, що у нас зараз немає комбінації цих мотивацій, бо Росія впевнена, що здатна досягати своїх цілей військовим шляхом, а Україна впевнена, що здатна триматися.
За його словами, в кожного є компенсаторні ресурси: для Росії – це Китай, а для України – Європа.
Дмитро Кулеба переконаний, допоки Європа й Україна триматимуться разом, Трамп не може їх поламати, незважаючи на досить потужний тиск.
