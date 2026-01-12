Чи є шанс закінчити війну у 2026 році: Кулеба зробив невтішний прогноз

Шансу закінчити війну у 2026 році немає, але досягнути домовленості про припинення вогню можна, хоч він буде не тривалий через російські провокації. Таку думку в інтерв’ю "УП" висловив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Мир в Україні. Фото: із відкритих джерел

"Ми ж бачили історію з начебто українськими дронами, "які атакують резиденцію Путіна на Валдаї". Оце ж так і буде працювати режим припинення вогню", — сказав екс-міністр закордонних справ України.

Дипломат наголосив, що війни зупиняються тоді, коли у всіх з'являється мотивація, яка може бути позитивна або негативна.

"Позитивна мотивація: я досяг того, що хотів, мені цього наразі достатньо, зупиняємося. Негативна – це тиск партнерів, внутрішні труднощі, мені треба зробити паузу, почистити пір'ячко або скинути тиск партнера, який змушує мене це робити. Припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС – це якраз сукупність цих двох мотивацій", – зазначив екс-глава МЗС.

При цьому Дмитро Кулеба зазначив, що у нас зараз немає комбінації цих мотивацій, бо Росія впевнена, що здатна досягати своїх цілей військовим шляхом, а Україна впевнена, що здатна триматися.

"Трамп, як би це парадоксально не звучало, бігає між Путіним і Зеленським, намагаючись створити їм негативну і позитивну мотивації, а воно не працює все одно", — додав він.

За його словами, в кожного є компенсаторні ресурси: для Росії – це Китай, а для України – Європа.

Дмитро Кулеба переконаний, допоки Європа й Україна триматимуться разом, Трамп не може їх поламати, незважаючи на досить потужний тиск.

