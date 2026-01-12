Есть ли шанс закончить войну в 2026 году: Кулеба сделал неутешительный прогноз

Шанса закончить войну в 2026 году нет, но достичь договоренности о прекращении огня можно, хотя он будет не длительным из-за российских провокаций. Такое мнение в интервью "УП" высказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Мир в Украине. Фото: из открытых источников

"Мы же видели историю с якобы украинскими дронами, которые атакуют резиденцию Путина на Валдае". Вот так и будет работать режим прекращения огня, — сказал экс-министр иностранных дел Украины.

Дипломат подчеркнул, что войны останавливаются тогда, когда у всех появляется мотивация, которая может быть положительной или негативной.

"Положительная мотивация: я достиг того, что хотел, мне этого достаточно, останавливаемся. Негативное – это давление партнеров, внутренние трудности, мне нужно сделать паузу, почистить перышко или сбросить давление партнера, заставляющего меня это делать. Прекращение огня между Израилем и ХАМАС — это как раз совокупность этих двух мотиваций", — отметил экс-глава МИД.

При этом Дмитрий Кулеба отметил, что у нас сейчас нет комбинации этих мотиваций, потому что Россия уверена, что способна добиваться своих целей военным путем, а Украина уверена, что способна держаться.

"Трамп, как бы это ни парадоксально ни звучало, бегает между Путиным и Зеленским, пытаясь создать им негативную и положительную мотивации, а оно не работает все равно", — добавил он.

По его словам, у каждого есть компенсаторные ресурсы: для России – это Китай, а для Украины – Европа.

Дмитрий Кулеба убежден, пока Европа и Украина будут держаться вместе, Трамп не может их поломать, несмотря на достаточно мощное давление.

