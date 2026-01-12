Есть ли шанс закончить войну в 2026 году: Кулеба сделал неутешительный прогноз

Рубрики
Шанса закончить войну в 2026 году нет, но достичь договоренности о прекращении огня можно, хотя он будет не длительным из-за российских провокаций. Такое мнение в интервью "УП" высказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Мир в Украине. Фото: из открытых источников
Дипломат подчеркнул, что войны останавливаются тогда, когда у всех появляется мотивация, которая может быть положительной или негативной.
При этом Дмитрий Кулеба отметил, что у нас сейчас нет комбинации этих мотиваций, потому что Россия уверена, что способна добиваться своих целей военным путем, а Украина уверена, что способна держаться.
По его словам, у каждого есть компенсаторные ресурсы: для России – это Китай, а для Украины – Европа.
Дмитрий Кулеба убежден, пока Европа и Украина будут держаться вместе, Трамп не может их поломать, несмотря на достаточно мощное давление.
