Чи є сенс Україні і далі підігрувати Траму: навіщо переговори, заради переговорів

Кравцев Сергей
На фоні переговорів США, РФ та України, які закінчуються безрезультатно все частіше виникає питання, навіщо такі переговори взагалі потрібні, якщо вони не мають результатів і які не завершаться нічим. Проте є декілька моментів, які потрібно враховувати, вважає політолог Вадим Денисенко.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
За його словами, після звільнення Єрмака українська позиція стала набагато прагматичніша. Варто лише звернути увагу хоча б на те, що практично зник безглуздий у своїй основі термін "справедливий мир", а Умєров навіть почав говорити про більш логічне і прагматичне "перемирʼя". Це колосальна різниця в підходах, адже весь 2025 рік ми потратили на просування ідей, які неможливо було втілити в життя.
Що ж до того, чи хоче Путін результативних переговорів, то, на думку експерта, так, але за умови територіальних поступок і зняття санкцій. В переважній більшості наших дискусій ми забуваємо про зняття санкцій, а це для Путіна не менш важливо, ніж території.
Вадим Денисенко додає, взагалі, коли ми говоримо про РФ, то 2026 рік є багато у чому визначальним для того, куди йтиме Росія. 2025-й став роком переходу від авторитаризму до тоталітарної моделі управління. 2026-й стане роком визначення: або РФ стане остаточно на шлях Півняної Кореї або ж піде на диверсифікацію своєї політекономії між Заходом і Китаєм. І саме від вибору моделі залежить результат переговорів.
