Чи є сенс Україні і далі підігрувати Траму: навіщо переговори, заради переговорів

На фоні переговорів США, РФ та України, які закінчуються безрезультатно все частіше виникає питання, навіщо такі переговори взагалі потрібні, якщо вони не мають результатів і які не завершаться нічим. Проте є декілька моментів, які потрібно враховувати, вважає політолог Вадим Денисенко.

"Трамп змусив Путіна сісти за стіл переговорів. І Путін, який боїться посваритися з Трампом, змушений вести ці переговори і навіть демонструвати конструктив. Як би це дивно для багатьох не звучало, але поки правила гри навʼязує Американська сторона, а не РФ", – зазначив політолог.

За його словами, після звільнення Єрмака українська позиція стала набагато прагматичніша. Варто лише звернути увагу хоча б на те, що практично зник безглуздий у своїй основі термін "справедливий мир", а Умєров навіть почав говорити про більш логічне і прагматичне "перемирʼя". Це колосальна різниця в підходах, адже весь 2025 рік ми потратили на просування ідей, які неможливо було втілити в життя.

"Важливо відзначити, що останнім часом серйозно зросла роль українського посольства в США і посла Ольги Стефанішиної. І це також повʼязано із заміною Єрмака. Раніше посольство, практично у ручному режимі, керувалося з Банкової. Зараз посол має набагато більше самостійності і стає одним з важливих центрів координації українських дій в Вашингтоні і не тільки. Український тиждень, який зараз проходить в США є підтвердженням цієї тези", – висловився експерт.

Що ж до того, чи хоче Путін результативних переговорів, то, на думку експерта, так, але за умови територіальних поступок і зняття санкцій. В переважній більшості наших дискусій ми забуваємо про зняття санкцій, а це для Путіна не менш важливо, ніж території.

Вадим Денисенко додає, взагалі, коли ми говоримо про РФ, то 2026 рік є багато у чому визначальним для того, куди йтиме Росія. 2025-й став роком переходу від авторитаризму до тоталітарної моделі управління. 2026-й стане роком визначення: або РФ стане остаточно на шлях Півняної Кореї або ж піде на диверсифікацію своєї політекономії між Заходом і Китаєм. І саме від вибору моделі залежить результат переговорів.

"На цьому фоні у нас немає іншого виходу, ніж грати в гру Трампа і вести прагматичні переговори", – зазначив Денисенко.

