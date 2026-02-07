Есть ли смысл Украине и дальше подыгрывать Траму: зачем переговоры, ради переговоров

На фоне заканчивающихся безрезультатно переговоров США, РФ и Украины все чаще возникает вопрос, зачем такие переговоры вообще нужны, если они не имеют результатов и которые не завершатся ничем. Однако есть несколько моментов, которые следует учитывать, считает политолог Вадим Денисенко.

"Трамп вынудил Путина сесть за стол переговоров. И Путин, который боится ссориться с Трампом, вынужден вести эти переговоры и даже демонстрировать конструктив. Как бы это удивительно для многих ни звучало, но пока правила игры навязывает Американская сторона, а не РФ", – отметил политолог.

По его словам, после освобождения Ермака украинская позиция стала гораздо более прагматичной. Стоит только обратить внимание хотя бы на то, что практически исчез бессмысленный в своей основе термин "справедливый мир", а Умеров даже начал говорить о более логическом и прагматичном "перемирии". Это колоссальная разница в подходах, ведь весь 2025 мы потратили на продвижение идей, которые невозможно было воплотить в жизнь.

Важно отметить, что в последнее время серьезно возросла роль украинского посольства в США и посла Ольги Стефанишиной. И это также связано с заменой Ермака. Ранее посольство практически в ручном режиме руководствовалось с Банковой. Сейчас у посла гораздо больше самостоятельности и становится одним из важных центров координации украинских действий в Вашингтоне и не только. Украинская неделя, которая сейчас проходит в США, является подтверждением этого тезиса", – высказался эксперт.

Что касается того, хочет ли Путин результативных переговоров, то, по мнению эксперта, да, но при условии территориальных уступок и снятия санкций. В большинстве наших дискуссий мы забываем о снятии санкций, а это для Путина не менее важно, чем территории.

Вадим Денисенко добавляет, вообще, когда мы говорим о РФ, то 2026 год во многом определяющий для того, куда будет идти Россия. 2025 год стал годом перехода от авторитаризма к тоталитарной модели управления. 2026-й станет годом определения: либо РФ станет окончательно на путь Северной Кореи, либо пойдет на диверсификацию своей политэкономии между Западом и Китаем. И именно от выбора модели зависит результат переговоров.

"На этом фоне у нас нет другого выхода, чем играть в игру Трампа и вести прагматические переговоры", — отметил Денисенко.

