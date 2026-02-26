Речник російського диктатора Дмитро Пєсков висловився щодо ймовірності проведення тристоронньої зустрічі за участю України, США та РФ. У Москві наполягають: подібний саміт може відбутися виключно з метою "фіналізації домовленостей", а не для попередніх дискусій чи обговорення позицій.

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи перспективу переговорів між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, Пєсков запропонував звернути увагу на нещодавні заяви українського президента.

"Що стосується перспектив організації зустрічі президента Росії і Зеленського, ну, поки що обмежимося тим, що згадаємо його заяву за останній тиждень.

З чим Україна ніколи не погодиться, на що вона не піде, що вона має намір робити далі і так далі. Просто їх навіть не треба аналізувати, треба просто згадати і поставити собі питання: чи є сенс на вищому рівні, якщо київський режим як і раніше зберігає таку позицію", — заявив він.

Окремо представник Кремля підкреслив, що територіальне питання залишається найбільш проблемним у перемовинах.

"Ну, судячи з усього, так, питання території — воно найскладніше, і, звичайно, будь-яким серйозним зустрічам має передувати дуже скрупульозна робота на експертному рівні. Ось. Поки ж, що стосується "київського режиму", вони, я думаю, зараз докладають усіх зусиль не для пошуку варіантів мирного врегулювання, а для пошуку варіанту розкасування європейських грошей. Їм треба не миттям, так катанням отримати ось ці сотні мільярдів євро. Ось над цим вони дійсно працюють серйозно. Серйозності в підході до інших питань ми поки не бачимо", — сказав Пєсков.

