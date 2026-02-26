Спикер российского диктатора Дмитрий Песков высказался по поводу вероятности проведения трехсторонней встречи с участием Украины, США и РФ. В Москве настаивают: подобный саммит может состояться исключительно в целях "финализации договоренностей", а не для предварительных дискуссий или обсуждения позиций.

Фото: из открытых источников

Комментируя перспективу переговоров между Владимиром Путиным и Зеленским, Песков предложил обратить внимание на недавние заявления украинского президента.

"Что касается перспектив организации встречи президента России и Зеленского, ну пока ограничимся тем, что вспомним его заявление за последнюю неделю.

С чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, она намерена делать дальше и так далее. Просто их даже не нужно анализировать, нужно просто упомянуть и задать себе вопрос: есть ли смысл на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию", — заявил он.

Отдельно представитель Кремля подчеркнул, что территориальный вопрос остается наиболее проблемным в переговорах.

"Ну, судя по всему, да, вопрос территории — он самый сложный, и, конечно, каким-либо серьезным встречам предшествует очень скрупулезная работа на экспертном уровне. Вот. Пока же, что касается "киевского режима", они, я думаю, сейчас прилагают все усилия не для поиска вариантов мирного урегулирования, а для поиска варианта расторжения европейских". Им нужно не мытьем, да катанием получить вот эти сотни миллиардов евро. Вот над этим они действительно работают серьезно. Серьезности в подходе к другим вопросам мы пока не видим", — сказал Песков.

последние заявления США по поводу нежелания ударов по российским нефтяным объектам из-за опасений роста мировых цен на нефть и демарш, связанный с атаками на объекты в Новороссийске, вызвали значительный резонанс в медиа. Свое видение ситуации выразил генерал-лейтенант Игорь Романенко, подчеркнув, что Украина вынуждена балансировать между собственными стратегическими задачами и интересами международных партнеров.