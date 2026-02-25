Атаки по РФ не припиняться: в Україні жорстко відповіли США через демарш

Останні заяви США щодо небажання ударів по російських нафтових об’єктах через побоювання зростання світових цін на нафту та демарш, пов’язаний з атаками на об’єкти в Новоросійську, викликали значний резонанс у медіа. Своє бачення ситуації в ефірі каналу Київ24 висловив генерал-лейтенант Ігор Романенко, підкресливши, що Україна змушена балансувати між власними стратегічними завданнями та інтересами міжнародних партнерів.

Фото: з відкритих джерел

"Інтереси України в цій війні часто відрізняються від інтересів союзників. Скільки партнерів, стільки й різних поглядів", – зазначив він.

Попри критику з боку Вашингтона, Київ не планує припиняти демілітаризацію російського паливного сектору. Водночас стратегія завдання ударів зазнає певних коректив: тепер цілі обиратимуть більш ретельно, щоб мінімізувати ризики для активів західних партнерів.

"Ми продовжуватимемо завдавати ударів по всьому, що пов’язано з паливними матеріалами, але робитимемо це точніше, щоб не зачіпати американський бізнес", – підкреслив Романенко.

Генерал-лейтенант також звернув увагу на подвійні стандарти у підході США: пошкодження американських об’єктів у Росії викликає різку реакцію, тоді як американські потужності в Україні постійно перебувають під загрозою російських ракетних ударів. За його словами, така позиція союзників є своєрідним елементом тиску на Україну.

Як вже писали "Коментарі", в Україні цього року можливе підвищення тарифів на електроенергію через ускладнення ситуації в енергетичній системі та часткові пошкодження інфраструктури. Енергетичний експерт Юрій Корольчук у своєму відео на YouTube-каналі "Суперпозиція" повідомив, що ціна на електроенергію для населення може піднятися до 5–5,5 гривень за кВт·год.