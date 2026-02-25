logo_ukra

Готуйте гаманці: українців попередили про страшнй потрійний удар вже незабаром
commentss НОВИНИ Всі новини

Готуйте гаманці: українців попередили про страшнй потрійний удар вже незабаром

Крім електроенергії, для українців можуть зрости тарифи ще на дві комунальні послуги

25 лютого 2026, 15:25
Автор:
Клименко Елена

В Україні цього року можливе підвищення тарифів на електроенергію через ускладнення ситуації в енергетичній системі та часткові пошкодження інфраструктури. Енергетичний експерт Юрій Корольчук у своєму відео на YouTube-каналі "Суперпозиція" повідомив, що ціна на електроенергію для населення може піднятися до 5–5,5 гривень за кВт·год.

Готуйте гаманці: українців попередили про страшнй потрійний удар вже незабаром

Фото: з відкритих джерел

Окрім електрики, зростання тарифів може торкнутися й інших комунальних послуг. Наразі тарифи на воду та опалення залишаються замороженими, проте цей стан є тимчасовим. За словами Корольчука, після завершення дії мораторію на підвищення тарифів ціни на тепло та воду можуть збільшитися щонайменше вдвічі. Це пов’язано з подорожчанням енергоресурсів та необхідністю покривати витрати на підтримку інфраструктури в умовах війни з країною-агресоркою Росія.

Ще один енергетичний аналітик, Станіслав Ігнатьєв, зазначає, що українцям варто готуватися до істотного підвищення вартості електроенергії. Міжнародні кредитори активно наполягають на перегляді тарифів, оскільки нинішні ціни для населення суттєво відрізняються від ринкових тарифів для бізнесу. Держава покриває цю різницю за рахунок бюджету, що створює додатковий фінансовий тиск.

При цьому у мережі періодично з’являються повідомлення про нібито масове підвищення тарифів на тепло та електроенергію, але у Центральному податковому департаменті (ЦПД) наголосили, що ці дані не відповідають дійсності.

Наразі тариф для побутових споживачів з типовими приладами обліку становить 4,32 грн за кВт·год. Ця ціна залишатиметься актуальною до кінця опалювального сезону — 30 квітня поточного року. Проте подальші зміни у тарифній політиці будуть залежати від розвитку енергетичної ситуації, стану інфраструктури та рекомендацій міжнародних кредиторів.

Як вже писали "Коментарі", всі ракети типу "Фламінго", запущені по Воткінському заводі в Республіці Удмуртія, досягли своєї цілі без втрат. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що цей успіх демонструє високу ефективність та точність озброєння українського виробництва. На пресконференції у Києві з прем’єр-міністром Норвегії Йонас Гар Стере український лідер відмовився озвучувати точну кількість випущених ракет.



