logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Готовьте кошельки: украинцев предупредили о страшном тройном ударе уже вскоре
commentss НОВОСТИ Все новости

Готовьте кошельки: украинцев предупредили о страшном тройном ударе уже вскоре

Кроме электроэнергии для украинцев могут вырасти тарифы еще на две коммунальные услуги

25 февраля 2026, 15:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Украине в этом году возможно повышение тарифов на электроэнергию из-за усложнения ситуации в энергетической системе и частичных повреждений инфраструктуры. Энергетический эксперт Юрий Корольчук в своем видео на YouTube-канале "Суперпозиция" сообщил, что цена на электроэнергию для населения может подняться до 5-5,5 гривен за кВтч.

Готовьте кошельки: украинцев предупредили о страшном тройном ударе уже вскоре

Фото: из открытых источников

Кроме электричества, рост тарифов может затронуть и другие коммунальные услуги. В настоящее время тарифы на воду и отопление остаются замороженными, однако это состояние временное. По словам Корольчука, после завершения действия моратория на повышение тарифов цены на тепло и воду могут увеличиться, по меньшей мере, вдвое. Это связано с удорожанием энергоресурсов и необходимостью покрывать расходы на поддержку инфраструктуры в условиях войны со страной-агрессорой Россия.

Еще один энергетический аналитик Станислав Игнатьев отмечает, что украинцам следует готовиться к существенному повышению стоимости электроэнергии. Международные кредиторы активно настаивают на пересмотре тарифов, поскольку нынешние цены для населения значительно отличаются от рыночных тарифов для бизнеса. Государство покрывает эту разницу за счет бюджета, что создает дополнительное финансовое давление.

При этом в сети периодически появляются сообщения о якобы массовом повышении тарифов на тепло и электроэнергию, но в Центральном налоговом департаменте (ЦПИ) подчеркнули, что данные не соответствуют действительности.

Теперь тариф для бытовых потребителей с типовыми приборами учета составляет 4,32 грн за кВт·ч. Эта цена будет оставаться актуальной до конца отопительного сезона – 30 апреля текущего года. Однако дальнейшие изменения тарифной политики будут зависеть от развития энергетической ситуации, состояния инфраструктуры и рекомендаций международных кредиторов.

Как уже писали "Комментарии", все ракеты типа "Фламинго", запущенные по Воткинскому заводу в Республике Удмуртия, достигли своей цели без потерь. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что этот успех показывает высокую эффективность и точность вооружения украинского производства. На пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонас Гар Стере украинский лидер отказался озвучивать точное количество выпущенных ракет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости