В Украине в этом году возможно повышение тарифов на электроэнергию из-за усложнения ситуации в энергетической системе и частичных повреждений инфраструктуры. Энергетический эксперт Юрий Корольчук в своем видео на YouTube-канале "Суперпозиция" сообщил, что цена на электроэнергию для населения может подняться до 5-5,5 гривен за кВтч.

Фото: из открытых источников

Кроме электричества, рост тарифов может затронуть и другие коммунальные услуги. В настоящее время тарифы на воду и отопление остаются замороженными, однако это состояние временное. По словам Корольчука, после завершения действия моратория на повышение тарифов цены на тепло и воду могут увеличиться, по меньшей мере, вдвое. Это связано с удорожанием энергоресурсов и необходимостью покрывать расходы на поддержку инфраструктуры в условиях войны со страной-агрессорой Россия.

Еще один энергетический аналитик Станислав Игнатьев отмечает, что украинцам следует готовиться к существенному повышению стоимости электроэнергии. Международные кредиторы активно настаивают на пересмотре тарифов, поскольку нынешние цены для населения значительно отличаются от рыночных тарифов для бизнеса. Государство покрывает эту разницу за счет бюджета, что создает дополнительное финансовое давление.

При этом в сети периодически появляются сообщения о якобы массовом повышении тарифов на тепло и электроэнергию, но в Центральном налоговом департаменте (ЦПИ) подчеркнули, что данные не соответствуют действительности.

Теперь тариф для бытовых потребителей с типовыми приборами учета составляет 4,32 грн за кВт·ч. Эта цена будет оставаться актуальной до конца отопительного сезона – 30 апреля текущего года. Однако дальнейшие изменения тарифной политики будут зависеть от развития энергетической ситуации, состояния инфраструктуры и рекомендаций международных кредиторов.

Как уже писали "Комментарии", все ракеты типа "Фламинго", запущенные по Воткинскому заводу в Республике Удмуртия, достигли своей цели без потерь. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что этот успех показывает высокую эффективность и точность вооружения украинского производства. На пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонас Гар Стере украинский лидер отказался озвучивать точное количество выпущенных ракет.