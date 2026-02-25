Последние заявления США по поводу нежелания ударов по российским нефтяным объектам из-за опасений роста мировых цен на нефть и демарш, связанный с атаками на объекты в Новороссийске, вызвали значительный резонанс в медиа. Свое видение ситуации в эфире канала Киев24 выразил генерал-лейтенант Игорь Романенко, подчеркнув, что Украина вынуждена балансировать между собственными стратегическими задачами и интересами международных партнеров.

Фото: из открытых источников

"Интересы Украины в этой войне часто отличаются от интересов союзников. Сколько партнеров, столько и разных взглядов", – отметил он.

Несмотря на критику Вашингтона, Киев не планирует прекращать демилитаризацию российского топливного сектора. В то же время стратегия нанесения ударов претерпевает определенные коррективы: теперь цели будут выбирать более тщательно, чтобы минимизировать риски для активов западных партнеров.

"Мы будем продолжать наносить удары по всему, что связано с топливными материалами, но будем делать это точнее, чтобы не затрагивать американский бизнес", – подчеркнул Романенко.

Генерал-лейтенант также обратил внимание на двойные стандарты в подходе США: повреждение американских объектов в России вызывает резкую реакцию, в то время как американские мощности в Украине постоянно находятся под угрозой российских ракетных ударов. По его словам, такая позиция союзников — своеобразный элемент давления на Украину.

