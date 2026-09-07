Чи є прорив під Слов’янськом: що відбувається з наступом росіян

Росіяни навіть не приховують, що наступ у напрямку Слов’янська є найпріоритетнішим для них. Що відбувається на фронтах у Донецькій області? Чи наближається ворог до своєї цілі? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Успіхи, про які заявляв Путін, — фейкові

Генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж зазначив, росіяни намагаються оточити Слов’янськ, прагнучи рухатися в бік міста з різних боків, але Сили оборони проводять контратаки та не дають противнику здійснити задумане.

“Мало того, є і просування у зворотний бік: тобто ми відкидаємо противника і відвойовуємо окремі території до 1-1,5 км. Це свідчить про те, що успіхи, про які заявляв Путін, — фейкові. Наразі факти показують, що ми стоїмо, контратаки наші успішні та перспектив у Слов’янську у ворога немає”, — зазначив Маломуж.

Щодо Костянтинівки, експерт повідомив, що її армія РФ розглядає як плацдарм наступу на Краматорськ.

"І, звісно, тут включається і південна агломерація – Покровська, звідки після прориву окупанти планують рухатися широким фронтом. Краматорськ – це основний опорний пункт. Але хоч і доповідали Путіну, що Костянтинівка захоплена, наразі росіянам ніяк не вдається просунутися далі. Вони зайшли в окремі райони Костянтинівки, намагаються інфільтруватися далі. Але ми, крім того, що вибиваємо противника з окремих секторів Костянтинівки, найголовніше – не даємо йому можливості просуватися по флангах. Тут ідуть найскладніші бої", — розповів експерт.

Він додав, що в районі Костянтинівки противник зазнає великих втрат, тому у нього не вистачає ресурсів захопити повністю місто і просуватися далі.

Окремо експерт звернув увагу на Покровський напрямок. Знову йде активізація, тут найбільша кількість атак. Тут ми бачимо по всіх секторах, включно з Добропільським напрямком, що росіяни намагаються також проводити стару модель інфільтрації, але тут наші воїни накривають системно і дронами, і ракетними можливостями, і артилерійськими всю систему підготовки наступальних операцій або просування окремих штурмових груп.

"Ми, з одного боку, збільшуємо кількість ударів по угрупованню, яке готується до проведення атак, там, де вони концентруються більш масово, і, звісно, по окремих групах за рахунок безпілотників, які намагаються проникати в окремі населені пункти або створювати осередки нових наступальних операцій", — пояснив Маломуж.

Ситуація свідчить про виснаження наступального потенціалу РФ

Військовий експерт, засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний зазначив, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка фактично утворюють єдиний логістичний вузол, а всі постачання до Костянтинівки проходять через два інші міста.

"Для розуміння, насправді дуже важко розділяти Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівку. Ці три міста знаходяться на одній дорозі. Все постачання Костянтинівки йде через Слов’янськ і Краматорськ. Важка ситуація там виникла через те, що ми втратили Сіверськ – це було останнє велике місто на відрізку між Слов’янськом і Сіверськом. Між ними залишилися лише кілька невеликих сіл, а далі – відкритий степ без посадок, лісу чи так званої "зеленки". Російські війська змогли наблизитися приблизно на 8-9 кілометрів до Слов’янська, але саме на цій ділянці вони загрузли і стоять уже кілька місяців без серйозного просування. Там побудовані дуже хороші укріплення, працює наша артилерія і дронові підрозділи, які знищують живу силу та техніку ворога. Тому натяку на прорив зі сходу на Слов’янськ наразі немає", — пояснив Нарожний.

Експерт зазначив, що зараз основний тиск Росія здійснює через Костянтинівку, де бої перейшли у міську фазу.

"Раніше вони намагалися уникати міських боїв: брали місто в лещата, різали фланги та логістику, а вже потім заходили в знекровлений населений пункт. Зараз вони йдуть через Костянтинівку і загрузли там у міських боях. Приблизно половина міста – це приватний житловий сектор, а друга половина – промислова зона. У промзоні обороняються наші військові, а росіяни перебувають переважно в житловому секторі. У промислових будівлях набагато легше тримати оборону: там є капітальні споруди, підвали, можливість зберігати боєприпаси, проводити ротацію і давати бійцям відпочинок", — зазначив експерт.

На його думку, ситуація на обох напрямках свідчить про виснаження наступального потенціалу РФ.

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