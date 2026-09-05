ЗСУ пішли вперед відразу на кількох напрямках: у США повідомили про нові успіхи України

Українські війська домоглися просування одразу на кількох ділянках фронту, одночасно зупинивши низку російських наступальних дій. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW) щодо ситуації за 3 та 4 вересня.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

На півночі Харківської області українські підрозділи продовжували утримувати позиції та відбивати російські атаки. Зокрема, один з українських підрозділів повідомив про відображення штурмів біля Відрадного на схід від Харкова. Це може свідчити про збереження населеного пункту під контролем України, незважаючи на заяви російських джерел щодо його захоплення.

На Куп'янському напрямку російські війська продовжували наступальні дії, проте ISW не виявив підтверджень їхнього просування. Невдачею завершились і обмежені атаки росіян на Борівському напрямі. Українські військові, навпаки, проводили контратаки.

Серйозна боротьба продовжується і в Донецькій області. Українські сили нещодавно просунулися на схід від Слов'янська. Геолокаційні кадри вказують на присутність українських позицій у районі Рай-Олександрівки. Російська заява про захоплення Ніконоврівки поки що підтвердження не отримала.

На напрямі Костянтинівка – Дружківка російські війська також не змогли досягти підтвердженого поступу. Аналогічна ситуація спостерігалася на Покровському напрямі.

Ще один успіх ЗСУ аналітики фіксують у Дніпропетровській області. Українські війська просунулися в напрямку Новопавлівки, зокрема на захід від Котлярівки.

На Гуляйпольському напрямі та у західній частині Запорізької області російські війська продовжували атаки, проте підтверджених успіхів їх наступ не приніс. Таким чином, за оцінкою ISW, на низці напрямків російська армія зберігає тиск, але водночас стикається з українськими контратаками та відсутністю помітного поступу.

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