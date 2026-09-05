ВСУ пошли вперед сразу на нескольких направлениях: в США сообщили о новых успехах Украины

Украинские войска добились продвижения сразу на нескольких участках фронта, одновременно остановив ряд российских наступательных действий. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW) по ситуации за 3 и 4 сентября.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

На севере Харьковской области украинские подразделения продолжали удерживать позиции и отражать российские атаки. В частности, одно из украинских подразделений сообщило об отражении штурмов возле Одрадного восточнее Харькова. Это может свидетельствовать о сохранении населенного пункта под контролем Украины, несмотря на заявления российских источников о его захвате.

На Купянском направлении российские войска продолжали наступательные действия, однако ISW не обнаружил подтверждений их продвижения. Неудачей завершились и ограниченные атаки россиян на Боровском направлении. Украинские военные, напротив, проводили контратаки.

Серьезная борьба продолжается и в Донецкой области. Украинские силы недавно продвинулись восточнее Славянска. Геолокационные кадры указывают на присутствие украинских позиций в районе Рай-Александровки. Российское заявление о захвате Никоновровки пока подтверждения не получило.

На направлении Константиновка – Дружковка российские войска также не смогли добиться подтвержденного продвижения. Аналогичная ситуация наблюдалась на Покровском направлении.

Еще один успех ВСУ аналитики фиксируют в Днепропетровской области. Украинские войска продвинулись в направлении Новопавловки, в частности западнее Котляровки.

На Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области российские войска продолжали атаки, однако подтвержденных успехов их наступление не принесло. Таким образом, по оценке ISW, на ряде направлений российская армия сохраняет давление, но одновременно сталкивается с украинскими контратаками и отсутствием заметного продвижения.

Читайте также на портале "Комментарии" - Кремль принял окончательное решение: в США рассказали, объявит ли Путин мобилизацию.



