Есть ли прорыв под Славянском: что происходит с наступлением россиян

Россияне даже не скрывают, что наступление в направлении Славянска наиболее приоритетным для них. Что происходит на фронтах Донецкой области? Приближается ли враг к своей цели? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Успехи, о которых заявлял Путин, — фейковые.

Генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж отметил, что россияне пытаются окружить Славянск, стремясь двигаться в сторону города с разных сторон, но Силы обороны проводят контратаки и не дают противнику осуществить задуманное.

"Мало того, есть и продвижение обратно: то есть мы отбрасываем противника и отвоевываем отдельные территории до 1-1,5 км. Это говорит о том, что успехи, о которых заявлял Путин, — фейковые. В данный момент факты показывают, что мы стоим, контратаки наши успешны и перспектив в Славянске у врага нет”, — отметил Маломуж.

Относительно Константиновки эксперт сообщил, что ее армия РФ рассматривает как плацдарм наступления на Краматорск.

"И конечно, здесь включается и южная агломерация – Покровская, откуда после прорыва оккупанты планируют двигаться по широкому фронту. Краматорск – это основной опорный пункт. Но хоть и докладывали Путину, что Константиновка захвачена, пока россиянам никак не удается продвинуться дальше. Они зашли в отдельные районы Константиновки, пытаются инфильтрироваться дальше. Но мы кроме того, что выбиваем противника из отдельных секторов Константиновки, самое главное – не даем ему возможности продвигаться по флангам. Здесь идут самые сложные бои", – рассказал эксперт.

Он добавил, что в районе Константиновки противник терпит большие потери, поэтому у него не хватает ресурсов захватить полностью город и продвигаться дальше.

Отдельно эксперт обратил внимание на Покровское направление. Снова идет активизация, здесь самое большое количество атак. Здесь мы видим по всем секторам, включая Добропольское направление, что россияне пытаются также проводить старую модель инфильтрации, но здесь наши воины накрывают системно и дронами, и ракетными возможностями, и артиллерийскими всю систему подготовки наступательных операций или продвижение отдельных штурмовых групп.

"Мы, с одной стороны, увеличиваем количество ударов по готовящейся к проведению атак группировке там, где они концентрируются более массово, и, конечно, по отдельным группам за счет беспилотников, которые пытаются проникать в отдельные населенные пункты или создавать ячейки новых наступательных операций", — пояснил Маломуж.

Ситуация свидетельствует об истощении наступательного потенциала РФ

Военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил, что Славянск, Краматорск и Константиновка фактически образуют единый логистический узел, а все поставки в Константиновку проходят через два других города.

"Для понимания, действительно очень трудно разделять Славянск, Краматорск, Константиновку. Эти три города находятся на одной дороге. Все поставки Константиновки идет через Славянск и Краматорск. Тяжелая ситуация там возникла из-за того, что мы потеряли Северск – это был последний большой город на отрезке между Славянском и Северским. Между ними остались лишь несколько небольших деревень, а дальше – открытая степь без посадок, леса или так называемой "зеленки". Российские войска смогли приблизиться примерно на 8-9 километров к Славянску, но именно на этом участке они погрязли и стоят уже несколько месяцев без серьезного продвижения. Там построены очень хорошие укрепления, работает наша артиллерия и дроновые подразделения, уничтожающие живую силу и технику врага. Поэтому намека на прорыв с востока на Славянск нет", — пояснил Нарожный.

Эксперт отметил, что сейчас основное давление Россия оказывает через Константиновку, где бои перешли в городскую фазу.

"Раньше они пытались избегать городских боев: брали город в тиски, резали фланги и логистику, а потом уже заходили в обескровленный населенный пункт. Сейчас они идут через Константиновку и погрязли там в городских боях. Приблизительно половина города – это частный жилой сектор, а вторая половина – промышленная зона. В промзоне обороняются наши военные, а россияне находятся в основном в жилом секторе. В промышленных зданиях гораздо легче держать оборону: там есть капитальные сооружения, подвалы, возможность хранить боеприпасы, проводить ротацию и давать бойцам отдых", — отметил эксперт.

По его мнению, ситуация в обоих направлениях свидетельствует об истощении наступательного потенциала РФ.

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