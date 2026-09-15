Чи дотримуватиметься РФ перемир'я: генерал США зробив важливу заяву

Росія не сумлінно виконуватиме енергетичну угоду, запропоновану президентом США Дональдом Трампом України та РФ. Таку думку висловив генерал у відставці і колишній командувач Збройних Сил США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю TVP World.

Бен Ходжес. Фото: з відкритих джерел

"Я абсолютно не вірю, що Росія дотримуватиметься якоїсь подібної угоди", — заявив Ходжес.

Американський генерал також висловив сумнів у тому, що Москва дійсно готова дотримуватися можливого перемир'я. За його словами, він не має достатніх доказів того, що Трамп має намір зробити реальні кроки для підтримки України.

Ходжес заявив, що Росія вже веде війну не лише проти України, а й проти Заходу, а її стратегічна мета, за його оцінкою, пов'язана з Європою.

Як приклад, він згадав недавній удар по українському поїзду неподалік польського кордону. На думку генерала, відсутність відчутної відповідальності за подібні дії створює для Москви простір для подальшої ескалації.

Ходжес попередив, що російські дії стають дедалі небезпечнішими саме через відсутність, як він вважає, достатніх наслідків.

За його словами, Москва намагається використати будь-який простір, який їй залишають західні країни. Зрештою, це може призвести до ситуації із загибеллю людей і більш масштабним зіткненням.

Генерал також розкритикував позицію Трампа щодо Володимира Путіна. На його думку, американський президент мав безліч можливостей вимагати від російського лідера припинити агресію, проте Ходжес не вважає, що Трамп піде на такий крок.

При цьому колишній командувач ЗС США у Європі вважає, що сукупний потенціал європейських держав та їхніх партнерів, включаючи Україну, значно перевищує російські можливості.

На думку Ходжеса, ключовим завданням Європи має стати тісніше об'єднання. Якщо європейські країни зможуть діяти злагоджено, вважає генерал, Росія буде набагато менше готова ризикувати подальшою ескалацією.

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