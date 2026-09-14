США сделали сильное предложение: Зеленский прямо ответил Трампу по поводу остановки войны

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Дональда Трампа по взаимному прекращению ударов по энергетической и критической инфраструктуре. По его словам, Киев готов поддержать такой шаг, если он станет частью реального процесса деэскалации и будет действовать длительное время.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В вечернем обращении Зеленский заявил, что Соединенные Штаты выдвинули "сильное предложение" по прекращению атак на критическую инфраструктуру. По его словам, Украина готова сделать ответные шаги в ответ на прекращение российских ударов.

Однако президент подчеркнул, что в настоящее время Киев не видит достаточных признаков того, что Москва действительно готова окончить войну. По мнению Зеленского, Россия ощущает последствия украинских ударов по ее экономике и инфраструктуре, однако это еще не свидетельствует о готовности Кремля к устоявшемуся миру.

"Если американским партнерам удастся обеспечить реальную готовность России прекратить эту войну на уничтожение жизни и сделать это правдиво и долгосрочно, Украина сделает свои деэскалационные шаги", – заявил президент.

Зеленский также подчеркнул, что потенциальная договоренность не должна ограничиваться только энергетикой. По его мнению, в переговорном процессе должны учитываться продовольственные маршруты, критическая инфраструктура и другие объекты, от которых зависит жизнь гражданского населения.

Президент отметил необходимость конкретных договоренностей, которые будут работать не временно, а в течение длительного периода.

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