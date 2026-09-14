logo

BTC/USD

76428

ETH/USD

2449.63

USD/UAH

44.64

EUR/UAH

51.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией США сделали сильное предложение: Зеленский прямо ответил Трампу по поводу остановки войны
commentss НОВОСТИ Все новости

США сделали сильное предложение: Зеленский прямо ответил Трампу по поводу остановки войны

Владимир Зеленский заявил о "сильном предложении" США и готовности Украины к деэскалации в случае шагов со стороны РФ.

14 сентября 2026, 21:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Дональда Трампа по взаимному прекращению ударов по энергетической и критической инфраструктуре. По его словам, Киев готов поддержать такой шаг, если он станет частью реального процесса деэскалации и будет действовать длительное время.

США сделали сильное предложение: Зеленский прямо ответил Трампу по поводу остановки войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В вечернем обращении Зеленский заявил, что Соединенные Штаты выдвинули "сильное предложение" по прекращению атак на критическую инфраструктуру. По его словам, Украина готова сделать ответные шаги в ответ на прекращение российских ударов.

Однако президент подчеркнул, что в настоящее время Киев не видит достаточных признаков того, что Москва действительно готова окончить войну. По мнению Зеленского, Россия ощущает последствия украинских ударов по ее экономике и инфраструктуре, однако это еще не свидетельствует о готовности Кремля к устоявшемуся миру.

"Если американским партнерам удастся обеспечить реальную готовность России прекратить эту войну на уничтожение жизни и сделать это правдиво и долгосрочно, Украина сделает свои деэскалационные шаги", – заявил президент.

Зеленский также подчеркнул, что потенциальная договоренность не должна ограничиваться только энергетикой. По его мнению, в переговорном процессе должны учитываться продовольственные маршруты, критическая инфраструктура и другие объекты, от которых зависит жизнь гражданского населения.

Президент отметил необходимость конкретных договоренностей, которые будут работать не временно, а в течение длительного периода.

Ранее портал "Комментарии" писали, началось ли перемирие Украины и РФ. Появились новые детали после слов Трампа о прекращении ударов по энергетической и критической инфраструктуре.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20872
Теги:

Новости

Все новости