Будет ли РФ соблюдать перемирие: генерал США сделал важное заявление

Россия не станет добросовестно выполнять энергетическое соглашение, предложенное президентом США Дональдом Трампом Украине и РФ. Такое мнение высказал генерал в отставке и бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью TVP World.

Бен Ходжес. Фото: из открытых источников

"Я абсолютно не верю, что Россия будет соблюдать какое-либо подобное соглашение", — заявил Ходжес.

Американский генерал также выразил сомнение в том, что Москва действительно готова соблюдать возможное перемирие. По его словам, у него нет достаточных доказательств того, что Трамп намерен предпринять реальные шаги для поддержки Украины.

Ходжес заявил, что Россия уже ведет войну не только против Украины, но и против Запада, а ее стратегическая цель, по его оценке, связана с Европой.

В качестве примера он упомянул недавний удар по украинскому поезду неподалеку от польской границы. По мнению генерала, отсутствие ощутимой ответственности за подобные действия создает для Москвы пространство для дальнейшей эскалации.

Ходжес предупредил, что российские действия становятся все более опасными именно из-за отсутствия, как он считает, достаточных последствий.

По его словам, Москва пытается использовать любое пространство, которое ей оставляют западные страны. В конечном итоге это может привести к ситуации с гибелью людей и более масштабным столкновением.

Генерал также раскритиковал позицию Трампа в отношении Владимира Путина. По его мнению, американский президент имел множество возможностей потребовать от российского лидера прекратить агрессию, однако Ходжес не считает, что Трамп пойдет на такой шаг.

При этом бывший командующий ВС США в Европе считает, что совокупный потенциал европейских государств и их партнеров, включая Украину, значительно превосходит российские возможности.

По мнению Ходжеса, ключевой задачей Европы должно стать более тесное объединение. Если европейские страны смогут действовать согласованно, считает генерал, Россия будет гораздо меньше готова рисковать дальнейшей эскалацией.

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