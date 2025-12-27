Чи допомагатиме Лукашенко й надалі Путіну з війною проти України: у США дали відповідь

Росія продовжуватиме розвивати військову інфраструктуру на території Білорусі, використовуючи її як ключовий елемент для ведення війни проти України та підготовки можливих майбутніх військових сценаріїв проти країн НАТО. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи останні удари РФ по залізничній інфраструктурі в західних регіонах України.

Путін та Лукашенко. Фото: з відкритих джерел

Експерти нагадали, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про активне використання Росією білоруської території для посилення атак дронів. За його словами, російські війська запускають безпілотники з білоруського напрямку, оминаючи українські системи перехоплення. Саме цим Зеленський пояснив зростання кількості атак дронами на кшталт "Шахед" по західних областях України.

В ISW звернули увагу на удари по об'єктах залізничної інфраструктури поблизу кордону з Білоруссю. Так, 26 грудня російські безпілотники атакували залізничну станцію Ковель у Волинській області, розташовану лише за 64 кілометри від білоруського кордону. Внаслідок цього було пошкоджено локомотиви Львівської залізниці, вантажний вагон та вікна ремонтного депо. Раніше під удар потрапив і вантажний потяг біля Коростеня на Житомирщині — приблизно за 50 кілометрів від Білорусі. Тоді з рейок зійшли вантажний та пасажирський потяги.

Російські військові блогери стверджували, що в атаках застосовувалися дрони Шахед з елементами штучного інтелекту. У той же час український фахівець з радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов припустив, що удар по поїзду, що рухався, міг бути здійснений оператором, який знаходився на території Білорусі, з використанням FPV-дрону з онлайн-управлінням.

Аналітики нагадали, що раніше фіксували випадки переслідування локомотивів російськими дронами у Чернігівській та Сумській областях. За їхньою оцінкою, Росія або запускає безпілотники по Житомирській області безпосередньо з білоруської території, або застосовує нові технологічні рішення.

У ISW наголошують: Білорусь фактично стала постійним військовим плацдармом Кремля, роль якого лише посилюватиметься – як проти України, так і в контексті потенційної загрози для НАТО.

