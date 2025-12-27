logo

BTC/USD

87453

ETH/USD

2917.85

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Будет ли Лукашенко и дальше помогать Путину с войной против Украины: в США дали ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет ли Лукашенко и дальше помогать Путину с войной против Украины: в США дали ответ

Москва усиливает военную инфраструктуру в Беларуси для ударов по Украине и потенциального давления на НАТО

27 декабря 2025, 18:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия продолжит развивать военную инфраструктуру на территории Беларуси, используя ее как ключевой элемент для ведения войны против Украины и подготовки возможных будущих военных сценариев против стран НАТО. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя последние удары РФ по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины.

Будет ли Лукашенко и дальше помогать Путину с войной против Украины: в США дали ответ

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Эксперты напомнили, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об активном использовании Россией белорусской территории для усиления дроновых атак. По его словам, российские войска запускают беспилотники с белорусского направления, обходя украинские системы перехвата. Именно этим Зеленский объяснил рост числа атак дронами типа "Шахед" по западным областям Украины.

В ISW обратили внимание на удары по объектам железнодорожной инфраструктуры вблизи границы с Беларусью. Так, 26 декабря российские беспилотники атаковали железнодорожную станцию Ковель в Волынской области, расположенную всего в 64 километрах от белорусской границы. В результате были повреждены локомотивы Львовской железной дороги, грузовой вагон и окна ремонтного депо. Ранее под удар попал и грузовой поезд возле Коростеня в Житомирской области — примерно в 50 километрах от Беларуси. Тогда с рельсов сошли грузовой и пассажирский составы.

Российские военные блогеры утверждали, что в атаках применялись дроны "Шахед" с элементами искусственного интеллекта. В то же время украинский специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов допустил, что удар по движущемуся поезду мог быть осуществлен оператором, находившимся на территории Беларуси, с использованием FPV-дрона с онлайн-управлением.

Аналитики напомнили, что ранее фиксировали случаи преследования локомотивов российскими дронами в Черниговской и Сумской областях. По их оценке, Россия либо запускает беспилотники по Житомирской области напрямую с белорусской территории, либо применяет новые технологические решения. 

В ISW подчеркивают: Беларусь фактически стала постоянным военным плацдармом Кремля, роль которого будет только усиливаться – как против Украины, так и в контексте потенциальной угрозы для НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, когда союзники могут согласовать гарантии безопасности для Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-26-2025/
Теги:

Новости

Все новости