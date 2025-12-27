Будет ли Лукашенко и дальше помогать Путину с войной против Украины: в США дали ответ

Россия продолжит развивать военную инфраструктуру на территории Беларуси, используя ее как ключевой элемент для ведения войны против Украины и подготовки возможных будущих военных сценариев против стран НАТО. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя последние удары РФ по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Эксперты напомнили, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об активном использовании Россией белорусской территории для усиления дроновых атак. По его словам, российские войска запускают беспилотники с белорусского направления, обходя украинские системы перехвата. Именно этим Зеленский объяснил рост числа атак дронами типа "Шахед" по западным областям Украины.

В ISW обратили внимание на удары по объектам железнодорожной инфраструктуры вблизи границы с Беларусью. Так, 26 декабря российские беспилотники атаковали железнодорожную станцию Ковель в Волынской области, расположенную всего в 64 километрах от белорусской границы. В результате были повреждены локомотивы Львовской железной дороги, грузовой вагон и окна ремонтного депо. Ранее под удар попал и грузовой поезд возле Коростеня в Житомирской области — примерно в 50 километрах от Беларуси. Тогда с рельсов сошли грузовой и пассажирский составы.

Российские военные блогеры утверждали, что в атаках применялись дроны "Шахед" с элементами искусственного интеллекта. В то же время украинский специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов допустил, что удар по движущемуся поезду мог быть осуществлен оператором, находившимся на территории Беларуси, с использованием FPV-дрона с онлайн-управлением.

Аналитики напомнили, что ранее фиксировали случаи преследования локомотивов российскими дронами в Черниговской и Сумской областях. По их оценке, Россия либо запускает беспилотники по Житомирской области напрямую с белорусской территории, либо применяет новые технологические решения.

В ISW подчеркивают: Беларусь фактически стала постоянным военным плацдармом Кремля, роль которого будет только усиливаться – как против Украины, так и в контексте потенциальной угрозы для НАТО.

