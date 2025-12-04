logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Чи дійдуть росіяни до Дніпра та Запоріжжя: які є ризики для цих великих міст
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи дійдуть росіяни до Дніпра та Запоріжжя: які є ризики для цих великих міст

Росіяни хочуть тримати Запоріжжя під вогневим контролем.

4 грудня 2025, 17:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Інтенсивні бої за місто Покровськ, що у Донецькій області, тривають. Крім цього, ворог намагається просуватися в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в інтервʼю Главреду спрогнозував, чи можуть стати наступними цілями для росіян Дніпро і Запоріжжя.

Чи дійдуть росіяни до Дніпра та Запоріжжя: які є ризики для цих великих міст

Наступ РФ на Запоріжжя (фото з відкритих джерел)

Він підкреслив, що окупанти не наважаться на штурм обласних центрів, оскільки у них відсутні оперативні резерви. Такого завдання також немає у стратегічних планах Москви.

"Завдання росіян на Запорізькому напрямку – це прорватися до Комишувахи, щоб вийти до Запоріжжя на відстань артилерійського вогню (10-15 км), щоб тримати під вогневим контролем житлові мікрорайони міста. Це потрібно Росії, щоб створити штучний хаос, спровокувати паніку та внутрішні міграційні процеси", — зазначив Снєгирьов.

Водночас прорив російських військ до Дніпра наразі повністю виключений.

За його словами, до Павлограда орієнтовно 75 км, а для подолання такої дистанції у російських сил немає потрібних оперативних резервів.

"Тож фактор боїв у Дніпропетровській області буде використовуватися виключно як політичний елемент військово-політичного тиску на Україну, аби створити загрозу масштабування театру бойових дій за рахунок нових територій", — підсумував військовий аналітик.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  після завершення весняно-літньо-осінньої кампанії на фронті фахівці дійшли висновку, що заплановані російським командуванням масштабні операції так і не були реалізовані повною мірою. Армія РФ намагалася одночасно виконати кілька ключових стратегічних задумів, однак жоден із них не був реалізований у повному обсязі.

Як зазначив експерт, наступальні дії російських військ можна вважати безуспішними з точки зору виконання визначених завдань. Однією з головних цілей окупантів було формування так званих "санітарних" або буферних зон у прикордонних районах.

 



