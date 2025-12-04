Чи дійдуть росіяни до Дніпра та Запоріжжя: які є ризики для цих великих міст

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Інтенсивні бої за місто Покровськ, що у Донецькій області, тривають. Крім цього, ворог намагається просуватися в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в інтервʼю Главреду спрогнозував, чи можуть стати наступними цілями для росіян Дніпро і Запоріжжя.
Наступ РФ на Запоріжжя (фото з відкритих джерел)
Він підкреслив, що окупанти не наважаться на штурм обласних центрів, оскільки у них відсутні оперативні резерви. Такого завдання також немає у стратегічних планах Москви.
Водночас прорив російських військ до Дніпра наразі повністю виключений.
За його словами, до Павлограда орієнтовно 75 км, а для подолання такої дистанції у російських сил немає потрібних оперативних резервів.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що після завершення весняно-літньо-осінньої кампанії на фронті фахівці дійшли висновку, що заплановані російським командуванням масштабні операції так і не були реалізовані повною мірою. Армія РФ намагалася одночасно виконати кілька ключових стратегічних задумів, однак жоден із них не був реалізований у повному обсязі.
Як зазначив експерт, наступальні дії російських військ можна вважати безуспішними з точки зору виконання визначених завдань. Однією з головних цілей окупантів було формування так званих "санітарних" або буферних зон у прикордонних районах.