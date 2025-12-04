Дойдут ли россияне до Днепра и Запорожья: какие риски для этих крупных городов

Интенсивные бои за город Покровск Донецкой области продолжаются. Кроме того, враг пытается продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях. Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду спрогнозировал, могут ли стать следующими целями для россиян Днепр и Запорожье.

Наступление РФ на Запорожье (фото из открытых источников)

Он подчеркнул, что оккупанты не решатся на штурм областных центров, поскольку у них отсутствуют оперативные резервы. Такой задачи также нет в стратегических планах Москвы.

"Задача россиян на Запорожском направлении — это прорваться к Камышевахе, чтобы выйти в Запорожье на расстояние артиллерийского огня (10-15 км), чтобы держать под огневым контролем жилые микрорайоны города. Это нужно России, чтобы создать искусственный хаос, спровоцировать панику и внутренние миграции".

В то же время прорыв российских войск в Днепр пока полностью исключен.

По его словам, до Павлограда ориентировочно 75 км, а для преодоления такой дистанции у российских сил нет необходимых оперативных резервов.

"Таким образом, фактор боев в Днепропетровской области будет использоваться исключительно как политический элемент военно-политического давления на Украину, чтобы создать угрозу масштабирования театра боевых действий за счет новых территорий", — подытожил военный аналитик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что по завершении весенне-летне-осенней кампании на фронте специалисты пришли к выводу, что запланированные российским командованием масштабные операции так и не были реализованы в полной мере. Армия РФ пыталась одновременно выполнить несколько ключевых стратегических замыслов, однако ни один из них не был реализован в полном объеме.

Как отметил эксперт, наступательные действия российских войск можно считать безуспешными с точки зрения выполнения определенных задач. Одной из главных целей окупантов было формирование так называемых "санитарных" или буферных зон в приграничных районах.

