Дойдут ли россияне до Днепра и Запорожья: какие риски для этих крупных городов

Лиля Воробьева
Интенсивные бои за город Покровск Донецкой области продолжаются. Кроме того, враг пытается продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях. Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду спрогнозировал, могут ли стать следующими целями для россиян Днепр и Запорожье.
Наступление РФ на Запорожье (фото из открытых источников)
Он подчеркнул, что оккупанты не решатся на штурм областных центров, поскольку у них отсутствуют оперативные резервы. Такой задачи также нет в стратегических планах Москвы.
В то же время прорыв российских войск в Днепр пока полностью исключен.
По его словам, до Павлограда ориентировочно 75 км, а для преодоления такой дистанции у российских сил нет необходимых оперативных резервов.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что по завершении весенне-летне-осенней кампании на фронте специалисты пришли к выводу, что запланированные российским командованием масштабные операции так и не были реализованы в полной мере. Армия РФ пыталась одновременно выполнить несколько ключевых стратегических замыслов, однако ни один из них не был реализован в полном объеме.
Как отметил эксперт, наступательные действия российских войск можно считать безуспешными с точки зрения выполнения определенных задач. Одной из главных целей окупантов было формирование так называемых "санитарных" или буферных зон в приграничных районах.