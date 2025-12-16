Чи будуть війська країн "Коаліції рішучих" в Україні: у Зеленського зробили нову заяву

Лідери країн-учасниць "Коаліції рішучих" висловили готовність розмістити в Україні сили підтримки у рамках гарантій безпеки після завершення війни. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Коаліція рішучих. Фото: з відкритих джерел

Розмірковуючи про те, чи вже є гарантії безпеки чи певні кроки, на які готова піти Європа для встановлення справедливого і тривалого миру в Україні, чиновник зазначив, що лідери країн ЄС вже напрацювали певний формат взаємодії з Україною.

"Не розкриваючи подробиць, скажу, що так: європейські лідери, які беруть участь у форматі "Коаліції рішучих" – а там є формат так званої Мультифункційної групи Україна – це власне те, про що ми говоримо: розміщення сил підтримки", — заявив Жовква.

За його інформацією, європейські партнери визначились із конкретикою. Він також зазначив, що американська сторона зі свого боку говорила про гарантії безпеки, і це детально промовлялося під час зустрічі, робота над цим продовжується.

"Ми чітко розуміємо, хто з європейських країн у яких форматах може допомагати Україні зберігати світ. Адже такий формат працюватиме після того, як буде досягнуто перемир'я на території України, і в майбутньому треба буде не повторити російську агресію", — наголосив заступник керівника ОП.

