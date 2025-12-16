Будут ли войска стран "Коалиции решительных" в Украине: у Зеленского сделали новое заявление

Лидеры стран-участниц "Коалиции решительных" выразили готовность разместить в Украине силы поддержки в рамках гарантий безопасности после завершения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Коалиция решительных. Фото: из открытых источников

Рассуждая о том, просматриваются ли уже гарантии безопасности или определенные шаги, на которые готова пойти Европа для установления справедливого и длительного мира в Украине, чиновник отметил, что лидеры стран ЕС уже наработали определенный формат взаимодействия с Украиной.

"Не раскрывая подробностей, скажу, что да: европейские лидеры, которые участвуют в формате "Коалиции решительных" — а там есть формат так называемой Мультифункциональной группы Украина – это собственно то, о чем мы говорим: размещение сил поддержки", — заявил Жовква.

По его информации, европейские партнеры определились с конкретикой. Он также отметил, что американская сторона со своей стороны говорила о гарантиях безопасности и это подробно проговаривалось во время встречи, работа над этим продолжается.

"Мы четко понимаем, кто из европейских стран в каких форматах может помогать Украине сохранять мир. Ведь такой формат будет работать после того, как будет достигнуто перемирие на территории Украины, и в будущем надо будет не повторить российскую агрессию", — подчеркнул заместитель руководителя ОП.

