Чи будуть вимикати мобільний зв'язок під час тривог: в Україні зробили важливу заяву
Чи будуть вимикати мобільний зв’язок під час тривог: в Україні зробили важливу заяву

У ЦПД пояснили, що відбувається навколо інформації про те, що мобільний зв’язок "вимикатимуть" під час тривог

26 травня 2026, 13:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Україні назвали фейковою інформацію про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації в Telegram.

Мобільний зв'язок. Фото: з відкритих джерел

Як зазначається, в українському інфопросторі поширюється фейк про нібито "закон №395/2026", який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог.

Проте, як акцентували в ЦПД, "ця інформація не відповідає дійсності".

"Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного звʼязку під час повітряних тривог не ухвалювалося", — йдеться у заяві.

Також вказується, що постанова уряду та указ із номером "395/2026" стосуються інших питань і не мають жодного відношення до регулювання телекомунікаційної сфери.

У ЦПД закликали користуватися лише перевіреними джерелами інформації та не поширювати непідтверджені повідомлення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Офісі президента попередили, що шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника ОП Кирила Буданова. На Банковій закликали ретельно перевіряти відправників електронної пошти і не довіряти сумнівним адресантам. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські пропагандисти та профільні мілітарі-блогери влаштували чергову хвилю істерики на тлі заяв МЗС РФ, закликаючи до тотального знищення української столиці та перетворення її на руїни. Ворог відкрито мріє про масштабні бомбардування цивільної інфраструктури, сподіваючись досягти результату за лічені тижні.




Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18104
