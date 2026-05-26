Будут ли выключать мобильную связь во время тревог: в Украине сделали важное заявление
Будут ли выключать мобильную связь во время тревог: в Украине сделали важное заявление

В ЦПИ пояснили, что происходит вокруг информации о том, что мобильная связь будет "выключаться" во время тревог

26 мая 2026, 13:22
Кравцев Сергей

В Украине назвали фейковой информацию о якобы принятии закона, предусматривающего отключение мобильной связи во время воздушных тревог. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram.

Как отмечается, в украинском инфопространстве распространяется фейк о якобы "законе №395/2026", предусматривающем отключение мобильной связи во время воздушных тревог.

Однако, как акцентировали в ЦПИ, "эта информация не соответствует действительности".

"Никаких законов или постановлений по ограничению мобильной связи во время воздушных тревог не принималось", — говорится в заявлении.

Также указывается, что постановление правительства и указ с номером 395/2026 касаются других вопросов и не имеют никакого отношения к регулированию телекоммуникационной сферы.

В ЦПИ призывали пользоваться только проверенными источниками информации и не распространять неподтвержденные сообщения.

Читайте на портале "Комментарии" — в Офисе президента предупредили, что мошенники рассылают фейковые письма от имени руководителя ОП Кирилла Буданова. На Банковой призвали тщательно проверять отправителей электронной почты и не доверять сомнительным адресантам. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские пропагандисты и профильные милитари-блоггеры устроили очередную волну истерики на фоне заявлений МИД РФ, призывая к тотальному уничтожению украинской столицы и превращению ее в руины. Враг открыто мечтает о масштабных бомбардировках гражданской инфраструктуры, надеясь достичь результата за считанные недели.




Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18104
