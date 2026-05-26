Будут ли выключать мобильную связь во время тревог: в Украине сделали важное заявление

В Украине назвали фейковой информацию о якобы принятии закона, предусматривающего отключение мобильной связи во время воздушных тревог. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram.

Как отмечается, в украинском инфопространстве распространяется фейк о якобы "законе №395/2026", предусматривающем отключение мобильной связи во время воздушных тревог.

Однако, как акцентировали в ЦПИ, "эта информация не соответствует действительности".

"Никаких законов или постановлений по ограничению мобильной связи во время воздушных тревог не принималось", — говорится в заявлении.

Также указывается, что постановление правительства и указ с номером 395/2026 касаются других вопросов и не имеют никакого отношения к регулированию телекоммуникационной сферы.

В ЦПИ призывали пользоваться только проверенными источниками информации и не распространять неподтвержденные сообщения.

