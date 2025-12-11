logo_ukra

Чи будуть російська мова та УПЦ МП у мирній угоді: Зеленський розповів деталі
НОВИНИ

Чи будуть російська мова та УПЦ МП у мирній угоді: Зеленський розповів деталі

Володимир Зеленський нагадав, що Україна в майбутньому буде членом Євросоюзу

11 грудня 2025, 21:14
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Питання статусу російської мови та діяльності в Україні УПЦ МП у проекті рамкової угоди щодо припинення війни викладені у відповідності до міжнародного права та законодавства ЄС, заявив президент Володимир Зеленський. 

Чи будуть російська мова та УПЦ МП у мирній угоді: Зеленський розповів деталі

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

У коментарі журналістам він розповів, що саме міжнародне право є тим фактором, який всі повинні визнавати.

"І це те єдине, що може всіх обʼєднати. Ми формували підхід до деяких пунктів згідно з тим, що Україна в майбутньому буде членом Євросоюзу. Тому ставлення до таких питань буде відповідним до європейського законодавства — до тих норм, які є базовими для Євросоюзу", — зазначив Зеленський.

Раніше видання "Коментарі" писало, що президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливості проведення виборів під час дії воєнного стану. Він підкреслив, що не бажає, аби відсутність виборів використовували проти України, та окреслив ключові умови, за яких голосування може відбутися.

Як повідомляв портал "Коментарі", в українському церковному середовищі розгортається дискусія навколо ідеї тимчасового екзархату під омофором Вселенського Патріархату — як можливого механізму виходу Української православної церкви (УПЦ) з-під канонічної залежності від Московського Патріархату та кроку до реальної, а не декларативної єдності з Православною Церквою України (ПЦУ). 

Офіційної позиції УПЦ щодо екзархату поки немає, однак у середовищі духовенства й мирян, за оцінками "Духовного фронту України", помітні зацікавлення і сприйняття цієї ідеї як "виходу з цугцвангу", прагнення зберегти канонічну легітимність громад і священників після розриву з Москвою, готовність обговорювати екзархат за наявності чітких гарантій правил входу, строків і перспектив.



