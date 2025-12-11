Чи будуть російська мова та УПЦ МП у мирній угоді: Зеленський розповів деталі

Питання статусу російської мови та діяльності в Україні УПЦ МП у проекті рамкової угоди щодо припинення війни викладені у відповідності до міжнародного права та законодавства ЄС, заявив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

У коментарі журналістам він розповів, що саме міжнародне право є тим фактором, який всі повинні визнавати.

"І це те єдине, що може всіх обʼєднати. Ми формували підхід до деяких пунктів згідно з тим, що Україна в майбутньому буде членом Євросоюзу. Тому ставлення до таких питань буде відповідним до європейського законодавства — до тих норм, які є базовими для Євросоюзу", — зазначив Зеленський.

