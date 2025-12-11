Будут ли русский язык и УПЦ МП в мирном соглашении: Зеленский рассказал детали

Вопросы статуса русского языка и деятельности в Украине УПЦ МП в проекте рамочного соглашения по прекращению войны изложены в соответствии с международным правом и законодательством ЕС, заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

В комментарии журналистам он рассказал, что именно международное право является фактором, который все должны признавать.

"И это то единственное, что может всех объединить. Мы формировали подход к некоторым пунктам согласно тому, что Украина в будущем будет членом Евросоюза. Поэтому отношение к таким вопросам будет соответствующим европейскому законодательству — тем нормам, которые являются базовыми для Евросоюза", — отметил Зеленский.

Официальной позиции УПЦ относительно экзархата пока нет, однако в среде духовенства и мирян, по оценкам "Духовного фронта Украины", заметны интерес и восприятие этой идеи как "выхода из цугцванга", стремление сохранить каноническую легитимность общин и священников после разрыва с Москвой, готовность обсуждать экзархат при наличии четких гарантий правил входа, сроков и перспектив.