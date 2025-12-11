logo

Будут ли русский язык и УПЦ МП в мирном соглашении: Зеленский рассказал детали
Будут ли русский язык и УПЦ МП в мирном соглашении: Зеленский рассказал детали

Владимир Зеленский напомнил, что Украина в будущем будет членом Евросоюза

11 декабря 2025, 21:14
Автор:
Маламура Сергій

Вопросы статуса русского языка и деятельности в Украине УПЦ МП в проекте рамочного соглашения по прекращению войны изложены в соответствии с международным правом и законодательством ЕС, заявил президент Владимир Зеленский.

Будут ли русский язык и УПЦ МП в мирном соглашении: Зеленский рассказал детали

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

В комментарии журналистам он рассказал, что именно международное право является фактором, который все должны признавать.

"И это то единственное, что может всех объединить. Мы формировали подход к некоторым пунктам согласно тому, что Украина в будущем будет членом Евросоюза. Поэтому отношение к таким вопросам будет соответствующим европейскому законодательству — тем нормам, которые являются базовыми для Евросоюза", — отметил Зеленский.

Ранее издание "Комментарии" писало, что президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возможности проведения выборов во время действия военного положения. Он подчеркнул, что не желает, чтобы отсутствие выборов использовали против Украины, и наметил ключевые условия, при которых голосование может состояться.

Как сообщал портал "Комментарии", в украинской церковной среде разворачивается дискуссия вокруг идеи временного экзархата под омофором Вселенского Патриархата — как возможного механизма выхода Украинской православной церкви (УПЦ) из-под канонической зависимости от Московского Патриархата и шага к реальном, а не а не декларативном единстве с Православной Церковью Украины (ПЦУ).

Официальной позиции УПЦ относительно экзархата пока нет, однако в среде духовенства и мирян, по оценкам "Духовного фронта Украины", заметны интерес и восприятие этой идеи как "выхода из цугцванга", стремление сохранить каноническую легитимность общин и священников после разрыва с Москвой, готовность обсуждать экзархат при наличии четких гарантий правил входа, сроков и перспектив.



