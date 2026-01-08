Чи будуть миротворці в Україні: як бути, якщо РФ упреться рогом

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У Парижі 6 січня підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил для підтримки оборони та відновлення України. Ідею європейських військ в Україні можна реалізувати, проте є нюанси. Чи будуть миротворці в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Миротворці в Україні. Фото: із відкритих джерел
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло заявив в інтерв'ю "24 Каналу", що може бути лише дві реальні гарантії безпеки – це гроші та зброя. Також важливо, як Захід діятиме, коли Росія скаже "ні".
Експерт зазначив, що є питання, як буде забезпечений процес з огляду на проблеми в українській та європейській арміях.
За його словами, розміщення контингенту – це додатковий фактор. Зокрема це додаткова протиповітряна оборона. Для миротворців також будуть потрібні ще засоби ППО, щоб його захистити. Також він може виконувати допоміжні тренувальні функції, відновлення пошкоджений.
Політолог Ігор Рейтерович нагадав, що Росія категорично виступала проти ідеї військ НАТО в Україні, але тут є нюанс: якщо йдеться про двосторонні або тристоронні угоди, тоді це вже не присутність військ НАТО. Просто країна каже, що тут є британські війська, але вони не є в даному випадку військами країни-члена НАТО. До речі, так часто роблять американці, коли воюють у всьому світі, вони офіційно заявляють, що дії Сполучених Штатів є діями Сполучених Штатів як країни, а не члена НАТО.
Він зазначив, що ніхто, до речі, навіть країні-агресору не заважав підписувати угоду з Північною Кореєю і привозити її війська на територію Російської Федерації. Я думаю, якщо Росія впорається рогом і почне виступати проти цього, тоді їм доведеться пояснювати Сполученим Штатам, чому це відбувається.
Читайте також на порталі "Коментарі" — чим закінчився для України паризький саміт: на яке ключове питання досі немає відповіді.