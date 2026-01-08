Чи будуть миротворці в Україні: як бути, якщо РФ упреться рогом

У Парижі 6 січня підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил для підтримки оборони та відновлення України. Ідею європейських військ в Україні можна реалізувати, проте є нюанси. Чи будуть миротворці в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Миротворці в Україні. Фото: із відкритих джерел

Розміщення контингенту – це лише додатковий фактор

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло заявив в інтерв'ю "24 Каналу", що може бути лише дві реальні гарантії безпеки – це гроші та зброя. Також важливо, як Захід діятиме, коли Росія скаже "ні".

Експерт зазначив, що є питання, як буде забезпечений процес з огляду на проблеми в українській та європейській арміях.

"Європейські військові, контрактники, на жаль, не можуть воювати так, як українські воїни на межі своїх зусиль. Вони потребуватимуть ротацій кожні півроку, три місяці. Тобто, постійно буде заміна персоналу цього контингенту. Тож як вони зможуть назбирати цю кількість? Питання залишається відкритим", – сказав експерт.

За його словами, розміщення контингенту – це додатковий фактор. Зокрема це додаткова протиповітряна оборона. Для миротворців також будуть потрібні ще засоби ППО, щоб його захистити. Також він може виконувати допоміжні тренувальні функції, відновлення пошкоджений.

"Ця присутність важлива. Чим більше західного в Україні, військ, грошей, технологій, тим більше Захід матиме мотивацію захищати цю країну. Можливо лише дві реальні гарантії безпеки – це гроші та зброя. Узгоджені контракти, що коли буде поставлено, переведено. Це основний нюанс", – наголосив експерт.

Якщо Росія впорається рогом і почне виступати проти цього, тоді їм доведеться пояснювати США, чому це відбувається

Політолог Ігор Рейтерович нагадав, що Росія категорично виступала проти ідеї військ НАТО в Україні, але тут є нюанс: якщо йдеться про двосторонні або тристоронні угоди, тоді це вже не присутність військ НАТО. Просто країна каже, що тут є британські війська, але вони не є в даному випадку військами країни-члена НАТО. До речі, так часто роблять американці, коли воюють у всьому світі, вони офіційно заявляють, що дії Сполучених Штатів є діями Сполучених Штатів як країни, а не члена НАТО.

"Тому тут важливим є інше: якщо така угода підписується і, власне, ці питання детально обговорюються, то очевидно, що американці санкціонували її підписання, і вони готові будуть цю ідею подати Росії. Ну, і відповідно, мабуть, її відстоюватиме, бо це про гарантію безпеки. Будь-яка суверенна країна, Україна є такою, має право приймати рішення щодо того, які війська, яких країн розміщувати чи не розміщувати на своїй території", – наголосив експерт.

Він зазначив, що ніхто, до речі, навіть країні-агресору не заважав підписувати угоду з Північною Кореєю і привозити її війська на територію Російської Федерації. Я думаю, якщо Росія впорається рогом і почне виступати проти цього, тоді їм доведеться пояснювати Сполученим Штатам, чому це відбувається.

"Для нас у будь-якому разі це правильна історія. Ми повинні про це говорити вже зараз, бо там не один документ про завершення війни, а чотири. І, відповідно, один із них – це якраз про гарантії безпеки. Тому ми робимо те, що ми повинні робити, а далі вже американці цю тезу відстоюватимуть чи не відстоюватимуть перед Російською Федерацією", – зазначив Ігор Рейтерович.

