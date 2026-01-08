Будут ли миротворцы в Украине: как быть, если РФ упрется рогом

В Париже 6 января подписали Декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил для поддержки обороны и восстановления Украины. Идея европейских войск в Украине может быть реализована, однако есть нюансы. Будут ли миротворцы в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Миротворцы в Украине. Фото: из открытых источников

Размещение контингента – это исключительно дополнительный фактор

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил в интервью "24 Каналу", что может быть только две реальные гарантии безопасности – это деньги и оружие. Также важно, как Запад будет действовать, когда Россия скажет "нет".

Эксперт отметил, что есть вопрос, как будет обеспечен процесс, учитывая проблемы в украинской и европейской армиях.

"Европейские военные, контрактники, к сожалению, не могут воевать так, как украинские воины, на пределе своих усилий. Они будут нуждаться в ротациях каждые полгода, три месяца. То есть постоянно будет замена персонала этого контингента. Поэтому как они смогут насобирать это количество? Вопрос остается открытым", – сказал эксперт.

По его словам, размещение контингента – это исключительно дополнительный фактор. В частности, это дополнительная противовоздушная оборона. Для миротворцев так же потребуются еще средства ПВО, чтобы его защитить. Также он может выполнять вспомогательные тренировочные функции, по восстановлению поврежден.

"Это присутствие важно. Чем больше будет западного в Украине, войск, денег, технологий, тем больше у Запада будет мотивации защищать эту страну. Может быть только две реальные гарантии безопасности – это деньги и оружие. Согласованные контракты, что и когда будет поставлено, переведено. Это основной нюанс", – подчеркнул эксперт.

Если Россия упрется рогом и начнет выступать против этого, тогда им придется объяснять США, почему это происходит

Политолог Игорь Рейтерович напомнил, что Россия выступала категорически против идеи войск НАТО в Украине, но здесь есть нюанс: если речь идет о двусторонних или трехсторонних соглашениях, тогда это уже не присутствие войск НАТО. Просто страна говорит, что здесь присутствуют британские войска, но они не являются в данном случае войсками страны-члена НАТО. Кстати, так часто делают американцы, когда воюют по всему миру, они официально заявляют, что действия Соединенных Штатов являются действиями Соединенных Штатов как страны, а не члена НАТО.

"Поэтому здесь важно другое: если такое соглашение подписывается и, собственно, эти вопросы детально обсуждаются, то очевидно, что американцы санкционировали его подписание, и они готовы будут эту идею представить России. Ну, и соответственно, видимо, ее отстаивать, потому что это о гарантии безопасности. Любая суверенная страна, Украина является таковой, имеет право принимать решение относительно того, какие войска, каких стран размещать или не размещать на своей территории", – отметил эксперт.

Он отметил, никто же, кстати, даже стране-агрессору не мешал подписывать соглашение с Северной Кореей и привозить ее войска на территорию Российской Федерации. Я думаю, если Россия упрется рогом и начнет выступать против этого, тогда им придется объяснять Соединенным Штатам, почему это происходит.

"Для нас в любом случае это правильная история. Мы должны об этом говорить уже сейчас, потому что там же не один документ о завершении войны, а четыре. И, соответственно, один из них – это как раз о гарантиях безопасности. Поэтому мы делаем то, что мы должны делать, а дальше уже будут американцы этот тезис отстаивать или не отстаивать перед Российской Федерацией", – отметил Игорь Рейтерович.

