Будут ли миротворцы в Украине: как быть, если РФ упрется рогом

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Париже 6 января подписали Декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил для поддержки обороны и восстановления Украины. Идея европейских войск в Украине может быть реализована, однако есть нюансы. Будут ли миротворцы в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Миротворцы в Украине. Фото: из открытых источников
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил в интервью "24 Каналу", что может быть только две реальные гарантии безопасности – это деньги и оружие. Также важно, как Запад будет действовать, когда Россия скажет "нет".
Эксперт отметил, что есть вопрос, как будет обеспечен процесс, учитывая проблемы в украинской и европейской армиях.
По его словам, размещение контингента – это исключительно дополнительный фактор. В частности, это дополнительная противовоздушная оборона. Для миротворцев так же потребуются еще средства ПВО, чтобы его защитить. Также он может выполнять вспомогательные тренировочные функции, по восстановлению поврежден.
Политолог Игорь Рейтерович напомнил, что Россия выступала категорически против идеи войск НАТО в Украине, но здесь есть нюанс: если речь идет о двусторонних или трехсторонних соглашениях, тогда это уже не присутствие войск НАТО. Просто страна говорит, что здесь присутствуют британские войска, но они не являются в данном случае войсками страны-члена НАТО. Кстати, так часто делают американцы, когда воюют по всему миру, они официально заявляют, что действия Соединенных Штатов являются действиями Соединенных Штатов как страны, а не члена НАТО.
Он отметил, никто же, кстати, даже стране-агрессору не мешал подписывать соглашение с Северной Кореей и привозить ее войска на территорию Российской Федерации. Я думаю, если Россия упрется рогом и начнет выступать против этого, тогда им придется объяснять Соединенным Штатам, почему это происходит.
Читайте также на портале "Комментарии" — чем закончился для Украины парижский саммит: на какой ключевой вопрос до сих пор нет ответа.