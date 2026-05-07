Чи буде загострення на фронті: у ЗСУ зробили заяву

Російські окупаційні війська вже розпочали весняно-літню наступальну кампанію, тому ще якесь загострення на фронті навряд чи можливе. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив начальник управління комунікації Угрупування Об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначив, станом на зараз триває активна фаза весняної російської наступальної кампанії.

"Загострюватися вона навряд чи буде, тому що вона вже загострена. Питання в тому, коли вони вичерпаються, підуть знову-таки на ще одне поповнення і далі спробують, може, зробити щось влітку. Але станом зараз якраз у них фаза не накопичення ресурсу, а скоріше витрачання цього ресурсу", — розповів Трегубов.

Він підкреслив, що ворог, як і раніше, мало використовує бронетехніку, адже вона малоефективна.

"Будь-яка спроба наварити на танк ще один додатковий ступінь захисту і перетворити його на зовсім схожий на мурашник все одно неефективна. Ну, піде на нього ще на один дрон більше. Тому станом зараз бронетехніка майже не використовується, мототехніка використовується обмежено", — пояснив спікер.

У той же час, за словами Віктора Трегубова, на фронті дуже висока насиченість дронів різних типів, а незабаром з'явиться і велика кількість наземних роботизованих комплексів (НРК).

Як уточнив спікер, тепла та бездощова погода сприяє активізації використання безпілотників для ураження ворога.

