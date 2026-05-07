Чи буде загострення на фронті: у ЗСУ зробили заяву

Кравцев Сергей
Російські окупаційні війська вже розпочали весняно-літню наступальну кампанію, тому ще якесь загострення на фронті навряд чи можливе. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив начальник управління комунікації Угрупування Об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Спікер зазначив, станом на зараз триває активна фаза весняної російської наступальної кампанії.
Він підкреслив, що ворог, як і раніше, мало використовує бронетехніку, адже вона малоефективна.
У той же час, за словами Віктора Трегубова, на фронті дуже висока насиченість дронів різних типів, а незабаром з'явиться і велика кількість наземних роботизованих комплексів (НРК).
Як уточнив спікер, тепла та бездощова погода сприяє активізації використання безпілотників для ураження ворога.
