Будет ли обострение на фронте: в ВСУ сделали заявление

Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска уже начали весенне-летнюю наступательную кампанию, поэтому еще какое-то обострение на фронте вряд ли возможно. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.
Война в Украине.
Спикер отметил, по состоянию на сейчас идет активная фаза весенней российской наступательной кампании.
Он подчеркнул, что враг по-прежнему мало использует бронетехнику, ведь она малоэффективна.
В то же время, по словам Виктора Трегубова, на фронте очень высокая насыщенность дронов различных типов, а вскоре появится и большое количество наземных роботизированных комплексов (НРК).
Как уточнил спикер, теплая и бездождевая погода способствует активизации использования беспилотников для поражения врага.
