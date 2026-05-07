logo

BTC/USD

80833

ETH/USD

2327.07

USD/UAH

43.85

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Будет ли обострение на фронте: в ВСУ сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет ли обострение на фронте: в ВСУ сделали заявление

В ВСУ подтвердили, что РФ уже начала весенне-летнее наступление

7 мая 2026, 12:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска уже начали весенне-летнюю наступательную кампанию, поэтому еще какое-то обострение на фронте вряд ли возможно. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

Будет ли обострение на фронте: в ВСУ сделали заявление

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, по состоянию на сейчас идет активная фаза весенней российской наступательной кампании.

"Обостряться она вряд ли будет, потому что она уже обострена. Вопрос в том, когда они исчерпаются, пойдут опять-таки на еще одно пополнение и дальше попытаются, может, сделать что-то летом. Но по состоянию на сейчас как раз у них фаза не накопления ресурса, а скорее расходования этого ресурса", — рассказал Трегубов.

Он подчеркнул, что враг по-прежнему мало использует бронетехнику, ведь она малоэффективна.

"Любая попытка наварить на танк еще одну дополнительную степень защиты и превратить его в совсем похожий на муравейник все равно неэффективна. Ну, пойдет на него еще на один дрон больше. Поэтому по состоянию на сейчас бронетехника почти не используется, мототехника используется ограниченно", — пояснил спикер.

В то же время, по словам Виктора Трегубова, на фронте очень высокая насыщенность дронов различных типов, а вскоре появится и большое количество наземных роботизированных комплексов (НРК).

Как уточнил спикер, теплая и бездождевая погода способствует активизации использования беспилотников для поражения врага.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина ожидает, что Россия может начать новое наступление летом 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости