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Чи буде РФ бити по Україні 200 балістичними ракетами: "Мадяр" шокував українців новою заявою

Командувач СБС Роберт Бровді пояснив, що Росія справді нарощує можливості для масованих ударів, однак йдеться про загальний ракетний залп, а не про 200 балістичних ракет

10 серпня 2026, 19:30
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Клименко Елена

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр", закликав українців не поширювати заголовки, які, на його думку, перекручують зміст його коментаря для Associated Press щодо ракетного потенціалу Росії.

Чи буде РФ бити по Україні 200 балістичними ракетами: "Мадяр" шокував українців новою заявою

Фото: з відкритих джерел

Бровді наголосив, що нині українське суспільство й без того перебуває під значним психологічним тиском, тому не варто додатково поширювати перебільшені трактування.

"Тригерів і так вистачає, шановні", – написав командувач у Telegram.

За його словами, у матеріалі AP справді йшлося про 14% від необхідного потенціалу для проведення Кримської операції. Однак українські заголовки, які з'явилися після публікації, подекуди створили враження, що Росія нібито готується одночасно запустити 200 балістичних ракет. 

"Прошу не поширювати гіперболізовані та інтерпретовані заголовки і не кошмарити втомлених людей", – закликав Бровді.

Водночас командувач підтвердив, що ракетна загроза з боку РФ залишається серйозною. За його оцінкою, російські війська нині можуть здійснити одномоментний залп із понад 70 ракет різних типів, запущених із різних носіїв. Орієнтовна цифра, яку він навів, – 77 ракет. 

Росія, за словами Бровді, працює над подальшим збільшенням цієї спроможності. Йдеться про потенційне доведення загального одночасного залпу приблизно до 200 ракет.

Однак принципово важливо, що ця цифра не означає можливість запуску 200 балістичних ракет одночасно.

"Противник працює над нарощуванням одномоментного залпу до 200 одиниць, але це не стосується виключно балістичних ракет", – уточнив "Мадяр". 

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна має значні кошти для фінансування оборони, однак частину міжнародної допомоги досі не вдалося освоїти. Про це заявив політолог Віктор Бобиренко, коментуючи ситуацію з фінансуванням Сил оборони. 



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