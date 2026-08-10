Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди, известный по позывному "Мадяру", призвал украинцев не распространять заголовки, которые, по его мнению, извращают содержание его комментария для Associated Press относительно ракетного потенциала России.

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Бровди подчеркнул, что сейчас украинское общество и так находится под значительным психологическим давлением, поэтому не стоит дополнительно распространять преувеличенные трактовки.

"Триггеров и так хватает, уважаемые", — написал командующий Telegram.

По его словам, в материале AP действительно речь шла о 14% необходимого потенциала для проведения Крымской операции. Однако появившиеся после публикации украинские заголовки кое-где создали впечатление, что Россия якобы готовится одновременно запустить 200 баллистических ракет.

"Прошу не распространять гиперболизированные и интерпретированные заголовки и не кошмарить уставших людей", – призвал Бровди.

В то же время командующий подтвердил, что ракетная угроза со стороны РФ остается серьезной. По его оценке, российские войска в настоящее время могут осуществить одномоментный залп из более чем 70 ракет разных типов, запущенных с разных носителей. Примерная цифра, которую он привел, – 77 ракет.

Россия, по словам Бровди, работает над дальнейшим увеличением этой возможности. Речь идет о потенциальном доведении общего одновременного залпа примерно до 200 ракет.

Однако важно, что эта цифра не означает возможность запуска 200 баллистических ракет одновременно.

"Противник работает над наращиванием одномоментного залпа до 200 единиц, но это не касается исключительно баллистических ракет", — уточнил "Мадяр".

Портал "Комментарии" уже писал , что у Украины есть значительные средства для финансирования обороны, однако часть международной помощи до сих пор не удалось освоить. Об этом заявил политолог Виктор Бобиренко, комментируя ситуацию с финансированием сил обороны.