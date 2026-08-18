Чи буде РФ бити по мостах через Дніпро: у ГУР дали пряму відповідь

Мости та інші ключові елементи транспортної інфраструктури залишаються потенційними цілями для російських ударів. Саме тому одним із важливих завдань української воєнної розвідки є завчасне отримання інформації про плани противника. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив заступник начальника ГУР МО України, генерал-майор Вадим Скібіцький.

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Відповідаючи на запитання про можливі атаки на мости через Дніпро, він наголосив, що такі об’єкти належать до критичної інфраструктури.

"Ми розуміємо, наскільки важливим є завдання воєнної розвідки України з добування упереджувальної інформації стосовно планів агресора за цим напрямом", — зазначив Скібіцький.

За його словами, Росія вже демонструє свою тактику, завдаючи ударів по мостах у прифронтових областях.

Останнім часом російські війська атакують транспортні об’єкти на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. Крім того, системних ударів зазнають критично важливі переправи в районі Затоки та Маяк, які є важливими елементами української транспортної системи.

У ГУР звертають увагу на закономірність у діях російської армії: що більшого значення певний об’єкт набуває для забезпечення України, то вищою стає ймовірність того, що він опиниться в полі зору противника.

"Коли об’єкт стає найбільш критичним для нас – тоді ворог починає по ньому працювати", — пояснив представник воєнної розвідки.

Прямо підтверджувати наявність конкретного плану Росії щодо масованого знищення мостів через Дніпро Скібіцький не став. Водночас його слова свідчать, що українська розвідка розглядає загрозу для критичної транспортної інфраструктури як один із важливих напрямків роботи.

Російська армія вже неодноразово намагалася порушити українську логістику ударами по мостах, залізниці та інших транспортних вузлах. Саме тому своєчасне виявлення підготовки до таких атак може стати ключовим фактором для захисту стратегічно важливих об’єктів.

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