Будет ли РФ бить по мостам через Днепр: в ГУР дали прямой ответ

Мосты и другие ключевые элементы транспортной инфраструктуры остаются потенциальными целями для российских ударов. Именно поэтому одной из важных задач украинской военной разведки является предварительное получение информации о планах противника. Об этом в интервью заявил заместитель начальника ГУР МО Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий.

Мост. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о возможных атаках на мосты через Днепр, он подчеркнул, что такие объекты относятся к критической инфраструктуре.

"Мы понимаем, насколько важна задача военной разведки Украины по добыванию упреждающей информации относительно планов агрессора по этому направлению", — отметил Скибицкий.

По его словам, Россия уже демонстрирует свою тактику, нанося удары по мостам в прифронтовых областях.

В последнее время российские войска атакуют транспортные объекты в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Кроме того, системные удары подвергаются критически важным переправам в районе Затоки и Маяк, которые являются важными элементами украинской транспортной системы.

В ГУР обращают внимание на закономерность в действиях российской армии: чем большее значение определенный объект приобретает для обеспечения Украины, тем выше становится вероятность того, что он окажется в поле зрения противника.

"Когда объект становится наиболее критическим для нас — тогда враг начинает по нему работать", — пояснил представитель военной разведки.

Прямо подтверждать наличие конкретного плана России по массированному уничтожению мостов через Днепр Скибицкий не стал. В то же время, его слова свидетельствуют, что украинская разведка рассматривает угрозу для критической транспортной инфраструктуры как одно из важных направлений работы.

Российская армия уже неоднократно пыталась нарушить украинскую логистику ударами по мостам, железной дороге и другим транспортным узлам. Поэтому своевременное выявление подготовки к таким атакам может стать ключевым фактором для защиты стратегически важных объектов.

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