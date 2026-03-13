Чи буде новий раунд переговорів щодо України: у Кремлі дали неоднозначний прогноз

Кремль заявляє про готовність до подальших переговорів щодо війни в Україні та не виключає проведення нового раунду тристоронніх консультацій. Втім, конкретна дата такої зустрічі наразі не визначена. Про це повідомив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи можливість продовження дипломатичного діалогу.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Москва продовжує контакти з представниками Сполучених Штатів і позитивно оцінює їхню роль у процесі пошуку можливого врегулювання конфлікту. Пєсков зазначив, що Росія розраховує на подальшу участь Вашингтона як посередника у перемовинах, які стосуються ситуації навколо України.

"Наші контакти з американськими візаві не дають підстав для сумнівів. Ми, як і раніше, високо цінуємо готовність США надавати посередницькі послуги у пошуках мирного врегулювання навколо "української кризи"", — сказав речник Кремля.

Водночас він підкреслив, що наразі жодних остаточних домовленостей щодо часу та місця проведення наступної зустрічі немає. За словами Пєскова, Москва лише висловлює сподівання, що новий раунд переговорів все ж відбудеться.

Окрім теми переговорів, представник Кремля прокоментував і рішення США тимчасово послабити санкції, пов’язані з російською нафтою. Він заявив, що такий крок, на його думку, пов’язаний із необхідністю стабілізувати ситуацію на світових енергетичних ринках.

"Без значних обсягів російської нафти стабілізація на енергетичних ринках неможлива", — заявив Пєсков.

