У війні можна перемогти лише так: озвучено ультиматум щодо стратегії України

Війна Росії проти України дедалі більше набуває технологічного характеру, де головну роль на полі бою починають відігравати безпілотні системи. Вони суттєво впливають на тактичні рішення та швидкість проведення бойових операцій, визначаючи темпи протистояння.

Фото: з відкритих джерел

Генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж пояснив, що сучасні технології дають Україні значні переваги за умови правильного впровадження та масштабування виробництва. Він наголосив, що існують конкретні заходи, які можуть змінити баланс сил на фронті.

Сьогодні безпілотні апарати вже виконують не лише функцію розвідки, а й активно застосовуються для знищення техніки, складів, логістичних вузлів і резервів ворога. Це означає, що перемога на полі бою залежить не лише від наявності дронів, а й від здатності оперативно їх виробляти та ефективно застосовувати на різних ділянках фронту.

"Війна переходить у фазу дронів. Безпілотники знищують техніку, боєприпаси, живу силу та логістичні резерви, які переміщуються на фронт", — підкреслив Маломуж.

За його словами, Росія активно реагує на успіхи України у цій сфері, швидко адаптуючи власні технології. Москва налагодила масове виробництво дронів із використанням іноземних комплектуючих та технологій, зокрема з Ірану та Китаю.

"Вони вже мають величезні обсяги випуску безпілотних апаратів", — зазначив генерал.

Втім, технологічне змагання триває, і перевагу отримує та сторона, яка швидше нарощує виробництво, вдосконалює різновиди дронів і краще інтегрує їх у бойову систему. Саме це, за словами експерта, може стати ключовим фактором для отримання стратегічної переваги над супротивником у найближчому майбутньому.

