В войне можно победить только так: озвучен ультиматум по стратегии Украины

Война России против Украины все больше приобретает технологический характер, где главную роль в поле боя начинают играть беспилотные системы. Они оказывают существенное влияние на тактические решения и скорость проведения боевых операций, определяя темпы противостояния.

Генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж пояснил, что современные технологии дают Украине значительные преимущества при правильном внедрении и масштабировании производства. Он подчеркнул, что существуют конкретные меры, которые могут изменить баланс сил на фронте.

Сегодня беспилотные аппараты уже выполняют не только функцию разведки, но и активно используются для уничтожения техники, складов, логистических узлов и резервов врага. Это значит, что победа на поле боя зависит не только от наличия дронов, но и от способности оперативно их производить и эффективно применять на разных участках фронта.

"Война переходит в фазу дронов. Беспилотники уничтожают технику, боеприпасы, живую силу и перемещающиеся на фронт логистические резервы", — подчеркнул Маломуж.

По его словам, Россия активно реагирует на успехи Украины в этой сфере, быстро адаптируя свои технологии. Москва наладила массовое производство дронов с использованием иностранных комплектующих и технологий, в том числе из Ирана и Китая.

"У них уже есть огромные объемы выпуска беспилотных аппаратов", — отметил генерал.

Впрочем, технологическое соревнование продолжается, и преимущество получает сторона, которая быстрее наращивает производство, совершенствует разновидности дронов и лучше интегрирует его в боевую систему. Именно это, по словам эксперта, может стать ключевым фактором для получения стратегического превосходства над противником в ближайшем будущем.

