Кремль заявляет о готовности к дальнейшим переговорам о войне в Украине и не исключает проведения нового раунда трехсторонних консультаций. Впрочем, конкретная дата такой встречи пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя возможность продолжения дипломатического диалога.

Фото: из открытых источников

По его словам, Москва продолжает контакты с представителями Соединенных Штатов и положительно оценивает их роль в поиске возможного урегулирования конфликта. Песков отметил, что Россия рассчитывает на дальнейшее участие Вашингтона как посредника в переговорах, касающихся ситуации вокруг Украины.

"Наши контакты с американскими визави не дают оснований для сомнений. Мы по-прежнему высоко ценим готовность США оказывать посреднические услуги в поисках мирного урегулирования вокруг "украинского кризиса"", — сказал представитель Кремля.

В то же время он подчеркнул, что пока никаких окончательных договоренностей о времени и месте проведения следующей встречи нет. По словам Пескова, Москва лишь выражает надежду, что новый раунд переговоров все-таки состоится.

Кроме темы переговоров представитель Кремля прокомментировал и решение США временно ослабить санкции, связанные с российской нефтью. Он заявил, что такой шаг, по его мнению, связан с необходимостью стабилизировать ситуацию на мировых энергетических рынках.

"Без значительных объемов российской нефти стабилизация на энергетических рынках невозможна", — заявил Песков.

