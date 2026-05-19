Чи буде новий фронт: чим Україні загрожує рішення Путіна про Придністров'я

Рішення Володимира Путіна спростити надання громадянства РФ мешканцям Придністров'я відкриває новий фронт гібридної війни. Цей крок спрямований на легалізацію впливу Москви у самопроголошеній республіці та створює прямі безпекові виклики для Молдови та України. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чим Україні загрожує рішення Путіна про Придністров'я.

Чат-бот Chat GPT вважає, що у 2026 році Росія посилить політичну інтеграцію Придністров'я у власний простір. Паспортизація стане основою для подальших вимог "захисту громадян РФ". Разом з цим прямий наступ з цього напрямку малоймовірний через ізоляцію регіону та контроль України над кордоном. Але зростатиме ризик гібридних дій, роботи спецслужб і спроб створити напругу в Одеській області. Для України головним завданням залишиться посилення південного кордону та координація з Молдовою та партнерами НАТО.

Чат-бот Gemini прогнозує, що Кремль використовуватиме паспортизацію для прихованої мобілізації, змушуючи нових громадян підписувати контракти з армією РФ. Протягом наступних місяців напруга на українсько-молдовському кордоні може зростати через ризик диверсій. Україна та Молдова посилять координацію дій, зокрема у сфері прикордонного контролю та розвідки, щоб нейтралізувати загрозу. Прямого масштабного наступу з Придністров'я не відбудеться через ізольованість регіону. Але інформаційний та психологічний тиск на Одеську область посилиться. Кишинів у відповідь обмежить дипломатичні контакти з Росією, а Київ остаточно заблокує будь-які логістичні шляхи до невизнаної республіки.

Чат-бот Grok вважає, що найближчим часом прямий військовий наступ з Придністров'я малоймовірний через ізоляцію регіону та брак ресурсів у РФ. Однак можливі гібридні загрози: зростання диверсій, кібератак, вербування агентів та інформаційного тиску. Україні потрібно посилити моніторинг кордону, координацію з Молдовою та партнерами, а також готуватися до можливих провокацій перед ключовими подіями на фронті чи в регіоні. Це не нова велика війна, але постійний фактор напруги, який відволікатиме ресурси. Довгостроково реінтеграція Придністров'я до Молдови за підтримки Заходу могла б нейтралізувати ризики. Але Росія робитиме все, щоб цього не допустити. Загалом рішення Путіна це елемент затяжної стратегії виснаження України на кількох напрямках.

Усі три прогнози ШІ сходяться в одному: головна небезпека полягає не у прямому вторгненні, а у диверсіях, інформаційному тиску, кібератаках і спробах дестабілізації Одещини та Молдови. Саме тому Україні доведеться ще активніше координувати безпекову політику з Кишиневом і західними партнерами. Для Кремля Придністров'я залишається не стільки військовим плацдармом, скільки інструментом довготривалого виснаження України та постійного тиску на весь південно-західний регіон.

