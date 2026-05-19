Будет ли новый фронт: чем Украине грозит решение Путина о Приднестровье

Решение Владимира Путина упростить предоставление гражданства РФ жителям Приднестровья открывает новый фронт гибридной войны. Этот шаг направлен на легализацию влияния Москвы в самопровозглашенной республике и создает прямые вызовы безопасности для Молдовы и Украины. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, чем Украине грозит решение Путина о Приднестровье.

Чат-бот Chat GPT считает, что в 2026 году Россия усилит политическую интеграцию Приднестровья в собственное пространство. Паспортизация станет основой для дальнейших требований "защиты граждан РФ". При этом прямое наступление по этому направлению маловероятно из-за изоляции региона и контроля Украины над границей. Но будет расти риск гибридных действий, работы спецслужб и попыток создать напряжение в Одесской области. Для Украины главной задачей остается усиление южной границы и координация с Молдовой и партнерами НАТО.

Чат-бот Gemini прогнозирует, что Кремль будет использовать паспортизацию для скрытой мобилизации, заставляя новых граждан подписывать контракты с армией РФ. В течение следующих месяцев напряжение на украинско-молдавской границе может расти из-за риска диверсий. Украина и Молдова усилят координацию действий, в частности, в сфере пограничного контроля и разведки, чтобы нейтрализовать угрозу. Прямого масштабного наступления из Приднестровья не произойдет из-за изолированности региона. Но информационное и психологическое давление на Одесскую область усилится. Кишинев в ответ ограничит дипломатические контакты с Россией, а Киев окончательно заблокирует любые логистические пути в непризнанную республику.

Чат-бот Grok считает, что в ближайшее время прямое военное наступление из Приднестровья маловероятно из-за изоляции региона и нехватки ресурсов в РФ. Однако возможны гибридные угрозы: рост диверсий, кибератак, вербовка агентов и информационное давление. Украине нужно усилить мониторинг границы, координацию с Молдовой и партнерами, а также готовиться к возможным провокациям перед ключевыми событиями на фронте или регионе. Это не новая большая война, но постоянный фактор напряжения, отвлекающий ресурсы. Долгосрочная реинтеграция Приднестровья в Молдову при поддержке Запада могла бы нейтрализовать риски. Но Россия будет делать все, чтобы этого не допустить. В общем, решение Путина это элемент затяжной стратегии истощения Украины на нескольких направлениях.

Все три прогноза ИИ сходятся в одном: главная опасность заключается не в прямом вторжении, а в диверсиях, информационном давлении, кибератаках и попытках дестабилизации Одесщины и Молдовы. Именно поэтому Украине придется еще активнее координировать политику безопасности с Кишиневом и западными партнерами. Для Кремля Приднестровье остается не столько военным плацдармом, сколько инструментом длительного истощения Украины и постоянного давления на весь юго-западный регион.

