Чи буде напад з боку Білорусі: до чого тут Китай

У медіа та соцмережах продовжує обговорюватися питання можливого "нападу з боку Білорусі". У контексті системного аналізу, нинішня війна йде чітко паралелями Євразійського степового коридору. Так була аберація 2022 року – наступ на Київ із боку Білорусі. Але цю сторінку війни дуже швидко було перевернуто. Про це розповів експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ.

Білоруські війська. Фото: із відкритих джерел

Аналітик зазначив, що у 2023-2026 роках РФ уникала навіть запусків ракет і дронів з боку Білорусі: якщо подивитися на карту руху дронів з боку РФ у північній операційній зоні, то зараз вони іноді чітко йдуть уздовж кордону Білорусі та України, не перетинаючи її і не заходячи на територію, підконтрольну Мінську.

"Чому така "педантичність" з боку РФ? Чинник Китаю. Білорусь є для Пекіна важливою частиною Нового шовкового шляху та залучення її до війни – не на користь Китаю. Тому РФ і не запускає дрони з боку Білорусі західними областями України, хоча це було б для Москви максимально вигідно – "накрити" наші західні комунікації, використовуючи білоруську територію", – зазначив Олексій Кущ.

Він додає, але Москва не користується цією опцією і явно не з "гуманістичних" спонукань — "Китай не велить". Вступ Білорусі у війну – це жорсткий удар по інтересам Китаю у контексті паневразійських логістичних коридорів. Тому якщо РФ порушить тут мodus vivendi – це буде жорстка фронда по відношенню до Пекіна. Будь-яке загострення у цьому напрямі – це удар по Китаю передусім.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Франції Еммануель Макрон уперше з 2022 року провів телефонну розмову із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком, закликавши Мінськ не втручатися у війну Росії проти України. Фактично через кілька днів після цієї розмови до Києва прибула лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка вже заявила, що режим Олександра Лукашенка несе свою частку відповідальності за атаки Росії на Україну. Чи можна пов'язати ці дві події? Чи можна сказати, що Лукашенку прямо попереджають не піддаватися шантажу Путіна щодо нового витка ймовірної агресії проти України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.



