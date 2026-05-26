Будет ли нападения со стороны Беларуси: при чем здесь Китай

В медиа и соцсетях продолжает обсуждаться вопрос возможного "нападения со стороны Беларуси". В контексте системного анализа, нынешняя война идет четко по параллелям Евразийского степного коридора. Да была аберрация 2022 года – наступление на Киев со стороны Беларуси. Но эта страница войны очень быстро была перевернута. Об этом рассказал эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

Аналитик отметил, в 2023-2026 годах РФ избегала даже запусков ракет и дронов со стороны Беларуси: если посмотреть на карту движения дронов со стороны РФ в северной операционной зоне, то сейчас они иногда четко идут вдоль границы Беларуси и Украины, не пересекая ее и не заходя на территорию, подконтрольную Минску.

"Отчего такая "педантичность" со стороны РФ? Фактор Китая. Беларусь является для Пекина важной частью Нового шелкового пути и вовлечение ее в войну – не в интересах Китая. Поэтому РФ и не запускает дроны со стороны Беларуси по западным областям Украины, хотя это было бы для Москвы максимально выгодно — "накрыть" наши западные коммуникации, используя белорусскую территорию", – отметил Алексей Кущ.

Он добавляет, но Москва не пользуется этой опцией и явно не из "гуманистических" побуждений — "Китай не велит". Вступление Беларуси в войну – это жесткий удар по интересам Китая в контексте паневразийских логистических коридоров. Поэтому, если РФ нарушит здесь мodus vivendi – это будет жесткая фронда по отношению к Пекину. Любое обострение на этом направлении – это удар по Китаю прежде всего.

Фактически через несколько дней после этого разговора в Киев прибыла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая уже заявила, что режим Александра Лукашенко несет свою долю ответственности за атаки России на Украину. Можно ли связать эти два события? Можно ли сказать, что Лукашенко прямо предупреждают не поддаваться шантажу Путина относительно нового витка вероятной агрессии против Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.




