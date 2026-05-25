РФ подают сигнал через Лукашенко: что стоит за звонком Макрона и визитом Тихановской в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые с 2022 года провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом РБ Александром Лукашенко, призвав Минск не вмешиваться в войну России против Украины. Фактически через несколько дней после этого разговора в Киев прибыла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая уже заявила, что режим Александра Лукашенко несет свою долю ответственности за атаки России на Украину. Можно ли связать эти два события? Можно ли сказать, что Лукашенко прямо предупреждают не поддаваться шантажу Путина относительно нового витка вероятной агрессии против Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Угроза со стороны Беларуси

Властям нужно сделать работу над ошибками в отношении Беларуси

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда говорит, что он бы не сказал, что есть прямая связь между разговором Эммануэля Макрона и Александра Лукашенко, и визитом Светланы Тихановской в Украину.

"Визит Светланы Тихановской готовился в течение длительного времени и сейчас он стал, по-моему, элементом внутриполитически-украинской повестки дня. Он должен подтвердить то, что с Беларуси есть существенная угроза. Хотя специалисты не видят эту угрозу, но будем исходить из того, что президенту видно лучше. Я думаю, что именно президент инициировал эту ситуацию и разговор Макрона с Лукашенко для того, чтобы тот от имени Европейского Союза предупредил белорусского диктатора об опасности сильно активной политического заигрывания с Путиным. Но в каких это проявлениях будет и находиться, мы на сегодняшний момент просто не знаем", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Евгений Магда советует искать разные варианты развития событий, наблюдать за тем, что на сегодняшний момент есть. И отдавать себе отчет, что повторения ситуации февраля 2022 года не будет.

"И вообще нельзя так вести себя по отношению к соседям, игнорировать наличие Беларуси в течение лет, как это делала украинская власть, а теперь действовать по принципу "хватай мешки – вокзал трогайся", – подытожил эксперт.

Есть сложная головоломка для соседей Беларуси

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич отметил, на фоне активности РФ, здесь нужно вспомнить недавние военные учения, и резкой риторики Киева по беларусскому вопросу, в ходе звонка Макрона было предупреждение о недопустимости более глубокого втягивания в войну. Но при этом нужно понимать, что если бы разговор шел только в виде "даже не думай", в Минске бы трубку не подняли. Да и Макрону звонить для этого смысла нет.

"Государства ЕС говорят о возможном переговорном треке с РФ. Но тут вопрос: кто первый позвонит. И тут передать посредством разговора с Лукашенко некие тезисы в Москву вполне реально. Да и, возможно, услышать некую информацию. Особенно, учитывая, что официальному Минску контакты с ЕС нужн0", – отметил эксперт.

Он добавляет, идёт переговорный трек США с Беларусью. Развивается польский. И тут в старой Европе есть активность группы Бабарико, то есть, Германии. И есть амбиции Франции на усиление своих позиций. Поэтому третий резон – замер возможностей создания ещё одного трека.

"Поэтому Макрон расторговывал возможности переговорного трека с ЕС. Это не нормализация – это оценка позиций и возможностей начать разговор. Причем оценка с жёстких позиций. Дальше будут смотреть", – отметил Игорь Тышкевич.

По его словам, визит же Светланы Тихановской в Киев, который был согласован так быстро после письма госдепа с просьбой подумать о транзите калия частично из той же оперы.

"Есть сложная головоломка для соседей Беларуси: начать разговор с позиции сильного, но не перегнуть палку. Подтвердить, что этот разговор не означает перевернутой страницы с Лукашенко, но обозначить для того возможности политического дрейфа. И, наконец, расширяя поле маневра официального Минска, оценить, насколько тот готов воспользоваться возможностями", – констатировал эксперт.

