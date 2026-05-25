РФ подают сигнал через Лукашенко: что стоит за звонком Макрона и визитом Тихановской в Киев

Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые с 2022 года провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом РБ Александром Лукашенко, призвав Минск не вмешиваться в войну России против Украины. Фактически через несколько дней после этого разговора в Киев прибыла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая уже заявила, что режим Александра Лукашенко несет свою долю ответственности за атаки России на Украину. Можно ли связать эти два события? Можно ли сказать, что Лукашенко прямо предупреждают не поддаваться шантажу Путина относительно нового витка вероятной агрессии против Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Угроза со стороны Беларуси
Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда говорит, что он бы не сказал, что есть прямая связь между разговором Эммануэля Макрона и Александра Лукашенко, и визитом Светланы Тихановской в Украину.
Евгений Магда советует искать разные варианты развития событий, наблюдать за тем, что на сегодняшний момент есть. И отдавать себе отчет, что повторения ситуации февраля 2022 года не будет.
Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич отметил, на фоне активности РФ, здесь нужно вспомнить недавние военные учения, и резкой риторики Киева по беларусскому вопросу, в ходе звонка Макрона было предупреждение о недопустимости более глубокого втягивания в войну. Но при этом нужно понимать, что если бы разговор шел только в виде "даже не думай", в Минске бы трубку не подняли. Да и Макрону звонить для этого смысла нет.
Он добавляет, идёт переговорный трек США с Беларусью. Развивается польский. И тут в старой Европе есть активность группы Бабарико, то есть, Германии. И есть амбиции Франции на усиление своих позиций. Поэтому третий резон – замер возможностей создания ещё одного трека.
По его словам, визит же Светланы Тихановской в Киев, который был согласован так быстро после письма госдепа с просьбой подумать о транзите калия частично из той же оперы.
