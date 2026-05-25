РФ подають сигнал через Лукашенка: що стоїть за дзвінком Макрона і візитом Тихановської до Києва

Президент Франції Еммануель Макрон уперше з 2022 року провів телефонну розмову із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком, закликавши Мінськ не втручатися у війну Росії проти України. Фактично за декілька днів після цієї розмови до Києва прибула лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка вже заявила, що режим Олександра Лукашенка несе свою частку відповідальності за атаки Росії на Україну. Чи можна пов’язати ці дві події? Чи можна сказати, що Лукашенка прямо попереджають не піддаватися на шантаж Путіна щодо нового кола вірогідної агресії проти України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Загроза з боку Білорусі

Владі потрібно зробити роботу над помилками щодо Білорусі

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда говорить, що він би не сказав, що є прямий зв'язок між розмовою Еммануеля Макрона і Олександра Лукашенка і візитом Світлани Тихановської в Україну.

"Візит Світлани Тихановської готувався протягом тривалого часу і зараз він став, як на мене, елементом внутрішньо-політично-українського порядку денного. Він має підтвердити те, що з Білорусі є суттєва загроза. Хоча фахівці не бачать цієї загрози, але будемо виходити з того, що президенту видно краще. Я думаю, що саме президент ініціював цю ситуацію і розмову Макрона з Лукашенком для того, щоб той від імені Європейського Союзу попередив білоруського диктатора про небезпеку сильно активного політичного загравання з Путіним. Але в яких це буде проявах перебувати і знаходитись, ми на сьогоднішній момент просто не знаємо", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Євген Магда радить шукати різні варіанти розвитку подій, спостерігати за тим, що на сьогоднішній момент є. І усвідомлювати, що повторення ситуації лютого 2022 року не буде.

"І взагалі не можна так поводитись щодо сусідів, ігнорувати наявність Білорусі протягом років, як це робила українська влада, а тепер діяти за принципом "хапай мішки – вокзал рушай", – підсумував експерт.

Є складна головоломка для сусідів Білорусі

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич зазначив, на тлі активності РФ тут слід згадати недавні військові навчання, і різку риторику Києва щодо білоруського питання, в ході дзвінка Макрона було попередження про неприпустимість глибшого втягування у війну. Але при цьому треба розуміти, що якби розмова йшла тільки у вигляді "навіть не думай", у Мінську трубку не підняли б. Та й Макрону дзвонити для цього немає сенсу.

"Держави ЄС говорять про можливий переговорний трек із РФ. Але тут питання: хто перший зателефонує. І тут передати через розмову з Лукашенком деякі тези до Москви цілком реально. Та й, можливо, почути інформацію. Особливо, враховуючи, що офіційному Мінську контакти з ЄС потрібні", – зазначив експерт.

Він додає, йде переговорний трек США з Білоруссю. Розвивається польська. І тут у Стародавній Європі є активність групи Бабаріко, тобто Німеччини. І є амбіції Франції посилення своїх позицій. Тому третій резон – вимір можливостей створення ще одного треку.

"Тому Макрон розривав можливості переговорного треку з ЄС. Це не нормалізація – це оцінка позицій та можливостей розпочати розмову. Причому оцінка із жорстких позицій. Далі дивитимуться", – зазначив Ігор Тишкевич.

За його словами, візит Світлани Тихановської до Києва, який був узгоджений так швидко після листа Держдепа з проханням подумати про транзит калію частково з тієї ж опери.

"Є складна головоломка для сусідів Білорусі: розпочати розмову з позиції сильного, але не перегнути палицю. Підтвердити, що ця розмова не означає перегорнутої сторінки з Лукашенком, але окреслити для того можливості політичного дрейфу. І, зрештою, розширюючи поле маневру офіційного Мінська, оцінити, наскільки той готовий скористатися можливостями", – констатував експерт.

