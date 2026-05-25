РФ подають сигнал через Лукашенка: що стоїть за дзвінком Макрона і візитом Тихановської до Києва

Кравцев Сергей
Президент Франції Еммануель Макрон уперше з 2022 року провів телефонну розмову із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком, закликавши Мінськ не втручатися у війну Росії проти України. Фактично за декілька днів після цієї розмови до Києва прибула лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка вже заявила, що режим Олександра Лукашенка несе свою частку відповідальності за атаки Росії на Україну. Чи можна пов’язати ці дві події? Чи можна сказати, що Лукашенка прямо попереджають не піддаватися на шантаж Путіна щодо нового кола вірогідної агресії проти України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.
Загроза з боку Білорусі
Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда говорить, що він би не сказав, що є прямий зв'язок між розмовою Еммануеля Макрона і Олександра Лукашенка і візитом Світлани Тихановської в Україну.
Євген Магда радить шукати різні варіанти розвитку подій, спостерігати за тим, що на сьогоднішній момент є. І усвідомлювати, що повторення ситуації лютого 2022 року не буде.
Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич зазначив, на тлі активності РФ тут слід згадати недавні військові навчання, і різку риторику Києва щодо білоруського питання, в ході дзвінка Макрона було попередження про неприпустимість глибшого втягування у війну. Але при цьому треба розуміти, що якби розмова йшла тільки у вигляді "навіть не думай", у Мінську трубку не підняли б. Та й Макрону дзвонити для цього немає сенсу.
Він додає, йде переговорний трек США з Білоруссю. Розвивається польська. І тут у Стародавній Європі є активність групи Бабаріко, тобто Німеччини. І є амбіції Франції посилення своїх позицій. Тому третій резон – вимір можливостей створення ще одного треку.
За його словами, візит Світлани Тихановської до Києва, який був узгоджений так швидко після листа Держдепа з проханням подумати про транзит калію частково з тієї ж опери.
