Чи буде Кім Чен Ин підтримувати Путіна у війні: озвучено приголомшливу заяву

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір і надалі підтримувати політичний курс Російської Федерації та поглиблювати військове співробітництво між Пхеньяном і Москвою. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними ЦТАК, у заходах також брала участь російська делегація, до складу якої входив міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов. Візит був пов’язаний із церемонією завершення будівництва меморіалу, присвяченого військовим КНДР, які загинули під час бойових дій у Курській області. За повідомленнями, у 2024 році там відбувалися бойові зіткнення після вторгнення українських сил.

У своїй промові Кім Чен Ин наголосив, що північнокорейські підрозділи, які діяли спільно з російською армією, змогли "зупинити та знищити агресорів". Він також заявив, що ці дії, на його думку, зірвали плани Сполучених Штатів та їхніх союзників, які він охарактеризував як спробу встановлення глобального домінування та прояви військового авантюризму.

Окремо лідер КНДР підкреслив, що уряд країни й надалі беззастережно підтримуватиме Росію у питаннях захисту її суверенітету, територіальної цілісності та національної безпеки. Він додав, що стратегічне партнерство між двома державами має бути посилене.

Під час зустрічі з Андрієм Бєлоусовим сторони також обговорили міжнародну ситуацію, регіональні виклики та перспективи розширення військово-політичної співпраці між КНДР і Росією.

За інформацією південнокорейської розвідки, Москва в обмін на військову допомогу у вигляді живої сили та боєприпасів надає Пхеньяну економічну підтримку, а також передає технології у сфері оборони.

