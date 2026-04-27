Будет ли Ким Чен Ын поддерживать Путина в войне: озвучено потрясающее заявление

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении и дальше поддерживать политический курс Российской Федерации и углублять военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой. Об этом сообщает Reuters.

Фото: из открытых источников

Согласно данным ЦТАК, в мероприятиях также участвовала российская делегация, в состав которой входил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Визит был связан с церемонией завершения строительства мемориала, посвященного военным КНДР, погибшим во время боевых действий в Курской области. По сообщениям, в 2024 году там происходили боевые столкновения после вторжения украинских сил.

В своей речи Ким Чен Ын подчеркнул, что действовавшие совместно с российской армией северокорейские подразделения смогли "остановить и уничтожить агрессоров". Он также заявил, что эти действия, по его мнению, сорвали планы Соединенных Штатов и их союзников, которые охарактеризовал как попытку установления глобального доминирования и проявления военного авантюризма.

Отдельно лидер КНДР подчеркнул, что правительство страны и дальше будет безоговорочно поддерживать Россию в вопросах защиты ее суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности. Он добавил, что стратегическое партнерство между двумя государствами должно быть усилено.

В ходе встречи с Андреем Белоусовым стороны также обсудили международную ситуацию, региональные вызовы и перспективы расширения военно-политического сотрудничества между КНДР и Россией.

По информации южнокорейской разведки, Москва в обмен на военную помощь посредством живой силы и боеприпасов оказывает Пхеньяну экономическую поддержку, а также передает технологии в сфере обороны.

