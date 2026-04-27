Путін остаточно буде у відчаї: озвучено гучну заяву про подальші удари по РФ

Клименко Елена
Українські Сили оборони протягом останніх років цілеспрямовано послаблюють систему протиповітряної оборони Росії на території окупованого Криму. Це дозволило значно підвищити свободу дій для українських ракетних та дронових ударів у цьому регіоні.
Про це розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий, який зазначив, що Крим використовується як своєрідний полігон для відпрацювання нових тактик і технологій, які згодом можуть застосовуватися і на інших напрямках, зокрема на території самої Росії. За його словами, географічне положення півострова створює для українських сил вигідні умови, адже атаки можуть здійснюватися одночасно з різних напрямків, що ускладнює роботу російської ППО.
Дикий підкреслив, що системне знищення російських засобів протиповітряної оборони в Криму вже призвело до суттєвого ослаблення оборонного потенціалу РФ у цьому секторі. У результаті над півостровом фактично відкрито повітряний простір, що значно підвищує ефективність українських дронів і ракет.
За його словами, спочатку українські сили формували окремі "коридори" для проходу засобів ураження, однак з часом змогли настільки виснажити російську ППО, що контроль над небом суттєво послабився. Це дозволило перейти до системного ураження об’єктів на півострові, включно з військовою інфраструктурою.
Окремо експерт звернув увагу на удари по Чорноморському флоту РФ, який має символічне значення для Москви. Водночас він наголосив, що інколи більш ефективною стратегією є не знищення кораблів, а виведення їх з ладу. На його думку, судна, які залишаються на плаву, але не можуть виконувати бойові завдання, є менш шкідливими з екологічної та військової точки зору, водночас фактично втрачаючи свою бойову цінність.
Портал "Коментарі" вже писав, що у Росії поступово накопичується комплекс проблем, пов’язаних із тривалою війною, що створює передумови для внутрішньої напруги. Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що зростання невдоволення населення політикою Кремля може зрештою перерости у масштабні соціальні потрясіння всередині країни-агресора.