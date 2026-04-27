Украинские Силы обороны в последние годы целенаправленно ослабляют систему противовоздушной обороны России на территории оккупированного Крыма. Это позволило значительно повысить свободу действий украинских ракетных и дроновых ударов в этом регионе.

Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, отметивший, что Крым используется как своеобразный полигон для отработки новых тактик и технологий, которые впоследствии могут применяться и в других направлениях, в частности на территории самой России. По его словам, географическое положение полуострова создает для украинских сил выгодные условия, ведь атаки могут осуществляться одновременно по разным направлениям, что усложняет работу российской ПВО.

Дикий подчеркнул, что системное уничтожение российских средств противовоздушной обороны в Крыму уже привело к существенному ослаблению оборонного потенциала РФ в этом секторе. В результате над полуостровом фактически открыто воздушное пространство, что значительно повышает эффективность украинских дронов и ракет.

По его словам, первоначально украинские силы формировали отдельные "коридоры" для прохода средств поражения, однако со временем смогли настолько истощить российскую ПВО, что контроль над небом ослаб. Это позволило перейти к системному поражению объектов на полуострове, включая военную инфраструктуру.

Отдельно эксперт обратил внимание на удары по Черноморскому флоту РФ, имеющему символическое значение для Москвы. В то же время он подчеркнул, что иногда более эффективной стратегией является не уничтожение кораблей, а выведение их из строя. По его мнению, суда, которые остаются на плаву, но не могут выполнять боевые задачи, менее вредны с экологической и военной точки зрения, в то же время фактически теряя свою боевую ценность.

Портал "Комментарии" уже писал , что в России постепенно накапливается комплекс проблем, связанных с длительной войной, что создает предпосылки для внутреннего напряжения. Политтехнолог Тарас Загородний считает, что рост недовольства населения политикой Кремля может в конце концов перерасти в масштабные социальные потрясения внутри страны-агрессора.